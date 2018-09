Have fun: happy ending voor elke kickzoeker!

Als je in een kajak over zee peddelt dan hoop je natuurlijk altijd iets moois te zien, zoals een dolfijn, een zeehond of een octopus. Deze kajakker kreeg er twee voor de prijs van een en heel nadrukkelijk. Een voorbij zwemmende zeehond had net een octopus gevangen en sloeg daarmee de toerist vol in zijn gezicht. Gelukkig liep hij geen verwondingen op.