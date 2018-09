Als slechts één commando levend aan bloedbad ontkomt…

Bezoekers van het Life is Beautiful Music Festival in Las Vegas dachten op veilige afstand van een vuurwerkshow tijdens de live set van Odesza te staan. Maar toen de vuurwerkshow begon, werden ze opgeschrikt door een vuurpijl die het publiek in schoot. Op twee video's is het heftige beeld te zien. Het is niet bekend hoeveel mensen gewond zijn geraakt.