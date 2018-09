De bakfiets in beeld

Een onderzoeksvliegtuigje vliegt letterlijk door het oog van orkaan Florence, afgelopen maandag. De orkaan was toen nog krachtiger dan hij nu is. Het gaat om een zogenaamde 'hurricane hunter', die de storm in vliegt om data te verzamelen. Het helpt om de koers en de kracht van de storm te bepalen.

De storm komt naar verwachting donderdag aan in het land. In de staten North en South Carolina is de noodtoestand uitgeroepen. Daar worden mensen dan ook geëvacueerd. De storm is iets in kracht afgenomen.