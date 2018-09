Waarom dragen vrouwen hoedjes tijdens Prinsjesdag?

Het is al jaren een van de populairdere tv-series en er komt gewoon weer een nieuw seizoen aan. De trailer van de vijftiende jaargang van Grey's Anotamy is inmiddels vrijgegeven. Een lang filmpje is het niet, maar je ziet in ieder geval in de preview wel al twee nieuwe gezichten met Chris Carmack en Alex Landi. Vanaf 27 september is het nieuwe seizoen in de Verenigde Staten te zien. Nederland volgt zoals te doen gebruikelijk later, maar wanneer... dat is nog niet bekend. De trailer bevat in ieder geval al een pikante onthulling.