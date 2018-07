Honkbalspeler vangt vogeltje tijdens spel

Meestal trekken Nederlanders deze maand massaal naar de zuidelijke helft van Frankrijk. Alleen waar de hemel hier strak blauw is, komt het in La France momenteel met ballen uit de hemel. Ballen ja. In onder andere het westelijk gelegen Charente vallen grote ballen hagel uit de hemel. De ijsklonten zorgen onder andere voor schade aan de auto's.

Ruim een maand geleden werd die streek ook al getroffen door forse hagel. In Charente-Cognac raakte een wijngaard van 10.000 hectare deel beschadigd door de neerslag.