Vrouw protesteert met klim op Vrijheidsbeeld

Voordat Anouk vroeger ging slapen, gaf ze alle mensen die ze liefhad een handkus. Nu ze ouder is, vindt ze de wereld steeds liefdelozer. Ze gaat op straat op zoek naar de liefde. Vooral oudere mensen betoveren haar met mooie verhalen. ,,De eerste maand na het overlijden van mijn man, zag ik dat de neuzen van mijn schoenen kaal waren. Blijkbaar had mijn man altijd mijn schoenen gepoetst. Dat is echte liefde.''