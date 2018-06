Good vibes: Katje gered uit water met touw

Er zijn beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een man met een witte Volkswagen Caddy de pui van het TMG-gebouw in Amsterdam ramt. Dat gebeurde dinsdagochtend rond vier uur. Op de beelden is te zien hoe de bestuurder de wagen tussen de betonnen bloembakken manoeuvreert en twee keer de glazen pui inrijdt. Vervolgens stapt er een man uit die met een jerrycan vloeistof in en op de wagen giet en in brand steekt. Daarna vlucht hij ervandoor met een medebestuurder in een Audi. Beide personen zijn nog spoorloos.