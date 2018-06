Man stopt geweer in zijn broek en doorboort lies

Bij het programma van James Corden doen bekende mensen mee aan een spel dat heet Spill your guts or fill your guts. De bedoeling is dat de speler een boekje open doet over een bepaald onderwerp en als hij of zij dat niet wil, moet er iets vies gegeten worden.

Cher kreeg de vraag of ze iets aardigs wilde zeggen over president Donald Trump. Ze dacht even na maar kon niets aardigs verzinnen. Ze besloot dus om een stuk van een koeientong te eten.