Vlog Anouk: Waarom je kroeshaar onder een pruik verbergen?

The game is on! Zoveel is duidelijk bij het zien van de eerste beelden van Temptation Island VIPS. Donderdagavond begint het spektakel bij Videoland en de teaser toont dat het er niet zachtzinnig aan toe gaat op het eiland.

Te zien is hoe de verleiders kennismaken met de partners van de mannen en vrouwen die ze later in het programma moeten verleiden om vreemd te gaan. Verleider Thies noemt Donny Roelvink de lelijke versie van Thies zelf, maar verleidster Tessa gaat nog een stapje verder.