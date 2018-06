Vrouw vangt op geniale wijze een honkbal

Weggebruikers in Huntington Beach kregen vrijdag de schrik van hun leven. Plotseling landde er een vliegtuig midden op de weg, die wonder boven wonder geen enkel ander voertuig raakte.

Wat bleek. Het toestel, dat bestuurd werd door een piloot in opleiding, was op weg na het nabij gelegen vliegveld John Wayne Airport. Echter speelden er motorproblemen op, waardoor een noodlanding noodzakelijk was. Wat ons betreft, is ze met verve geslaagd.