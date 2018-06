Brandweer tilt gestrande reizigers door overstroomd station

Maandag 4 juni om 12.00 uur zal bij heel veel Nederlanders een alarmsignaal afgaan op hun mobiele telefoon: dan zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Aan de hand van dit bericht kun jij nagaan of je telefoon juist is ingesteld.

Wat moet je doen?

Heel handig natuurlijk, zo’n NL-Alert. Daarmee ben je altijd op de hoogte als jij in de buurt bent van een (dreigende) noodsituatie. Denk bijvoorbeeld aan een grote brand, een dreigende overstroming, extreem noodweer of een terroristische aanslag. In het tekstbericht staat precies wat er aan de hand is en wat je moet doen. Lees het bericht dus direct en volg de aanwijzingen op.

Geen mobieltje...

Informeer en help ook anderen als je een NL-Alert ontvangt. Zo weten zij ook wat zij moeten doen. Want je zal maar je mobiel vergeten zijn of een lege batterij hebben tijdens een noodsituatie. En, het bestaat nog, sommige mensen hebben geen mobieltje. Metro ging de straat op en vroeg: wie zou jij eigenlijk waarschuwen als je een NL-Alert krijgt?

Oh ja, het controlebericht - als je NL-Alert hebt – bereikt je smartphone maandag dus om 12.00 uur. Wil je NL-Alert voor die tijd nog instellen, kijk dan eens hier.