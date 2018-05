Storm veroorzaakt tornado in zwembad Florida

4500 mensen gaan in de nacht van 16 op 17 juni in het holst van de nacht in elk geval van start tijdens de Nacht van de Vluchteling. Ook tv-presentator Art Rooijakkers trekt als ambassadeur van ‘de Nacht’ de wandelschonen weer aan om 40 kilometer te lopen en zo geld in te zamelen voor noodhulp aan vluchtelingen in hun eigen regio.

Rooijakkers vertelt aan Metro waarom hij zich zo inzet voor het evenement in Nijmegen, Utrecht (nieuwe startplaats), Amsterdam en Rotterdam. Dat doet ook Wiens Dinsbach, die met haar hele damesvoetbalteam VVA Spartaan van start gaat. Ook de jonge goochelaar Magic Mano (de 11-jarige Mano Tellegen) doet mee (en fopt je in Amsterdam met zijn vingervlugge trucs).

Al 700.000 euro op de teller

Op dit moment staat er ruim 700.000 euro voor de Nacht van de Vluchteling op de teller. Naast het ophalen van geld, vragen de lopers met hun deelname ook op een positieve manier aandacht voor mensen die moeten vluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking.

Ruim twee weken voor het evenement is het maximum aantal lopers voor de routes die starten in Rotterdam en Nijmegen zo goed als bereikt. De routes in Amsterdam en Utrecht staan nog tot begin juni open voor inschrijvingen. Hier kun je je inschrijven voor de Nacht van de Vluchteling.