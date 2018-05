Luxe jacht met feestende studenten botst op ander jacht

In New Jersey in Amerika zijn op de rivier de Hudson twee jachten op in botsing gekomen. De Cornucopia Destiny is tegen een ander jacht gevaren. Het andere jacht botste vervolgens op de kade. Op de Cornucopia Destiny waren zo’n honderd studenten van een lokale middelbare school aanwezig. Zij vierden daar hun schoolgala. Er raakte niemand gewond.