Lopers bedwingen Chinese Muur in marathon

Glennis Grace doet mee aan America's Got Talent. Dat maakte de Amsterdamse vrijdagochtend bekend bij 538. Aan Frank Dane, die deze week Evers Staat Op presenteert, vertelt ze dat ze het eindelijk mag zeggen. Beluister hieronder het fragment.

Glennis Grace is geen onbekende in de Verenigde Staten. In 2017 ging een clipje van haar vertolking van Run to You van Whitney Houston al eens viral nadat Nicky Minaj het likete en daardoor deelde met haar 21 miljoen volgers. Ook Kelly Rowland deelde de video. Het leidde tot een optreden in de VS. En nu dus deelname aan AGT. Volgens Grace kijken er 200 miljoen mensen naar het programma.

Of Glennis door is naar de volgende ronde mocht ze niet onthullen, maar aan haar big smile te zien in de studio van 538 heeft het er alle schijn van.