18 mei - Metro's nieuwsminuut

Trailertime! Deze films draaien vanaf deze donderdag nieuw in de Nederlandse bioscopen. Kijk hier naar de trailers van Deadpool 2, Josie, Under the Tree, Oh Lucy en The Cleaners.

Josie

Game of Thrones-actrice Sophie Turner zien we in het drama Josie als Josie, een stoere studente die in het Zuiden van de VS komt wonen. Ze krijgt een soort van relatie met de stille buurman Hank, maar als ze ook aandacht krijgt van punker Marcus kan een confrontatie met Hank niet uitblijven.

Under the Tree

Een IJslandse film over een burenruzie. Maar wat begint als een typisch gevalletje Rijdende Rechter over een boom die volgens de buren te veel schaduw op hun tuin werpt, loopt onverwachts flink uit de hand. Huisdieren verdwijnen, spullen worden vernield en de buurman wordt gesignaleerd met een kettingzaag...

Oh Lucy!

Oh Lucy is een Japanse comedy over een dame die haar leven in Japan maar saai vindt. Op een dag besluit ze daarom om Engelse les te nemen en gaat er dankzij de leraar een wereld voor haar open. Niet alleen leert ze de taal, maar ook de Westerse cultuur. Met een blonde pruik op verkent Setsuka als Lucy een nieuwe wereld en belandt ze in droogkomische situaties.

The Cleaners

In The Cleaners krijgen de filmmakers toegang tot een anoniem kantoorgebouw in de Filipijnen waar mensen werken die bepalen wat er wel of niet op Facebook mag. Ook zien we hoe social media de wereld verandert en vergelijken de filmmakers het met een moderne versie van George Orwell’s 1984. Veel beter getimed kan een docu bijna niet zijn.

Deadpool 2

Marvel’s grofgebekte huurling is terug! Groter, beter en nog vaker zonder broek dan ooit tevoren. Wanneer er een supersoldaat met een moorddadige missie arriveert, wordt Deadpool gedwongen om na te denken over vriendschap, familie en wat het daadwerkelijk betekent om een held te zijn. Dit alles terwijl hij iedereen er 50 tinten grijs van langs geeft. Want soms moet je het vuil spelen om het goede te doen.