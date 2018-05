10 mei - Metro's nieuwsminuut

Schrijf een column over een flexwerkplek. Dat was onlangs de simpele opdracht in een columnwedstrijd van Metro en computerbedrijf Asus. Hoe simpel die opdracht, hoe mooi de prijs: een Asus Zenbook.

Flexwerkplek geen succes

Heel veel schrijvers in de dop grepen daarom de pen, maar natuurlijk kon maar één inzender winnen. Fatima Benhaddou uit Rotterdam is de gelukkige. Fatima dacht nog geen kans te maken omdat haar flexwerkplek bepaald geen succes was. Maar haar verhaal leverde juist wel de overwinning op. Metro zocht de dolblije schrijfster op om haar de welverdiende laptop te overhandigen en een interviewtje met haar te doen.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar