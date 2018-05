8 mei - 500 migranten onderschept bij Libië

Christian wint de Grote Bierquiz van Beer in a Box en Metro. „Ik vind heel veel lekker.”

Vijftien vragen, vijftien antwoorden goed en dat in de zeer rappe tijd van 1 minuut en 58 seconden. Christian Lub (41) uit Heerhugowaard flikte het in de vorige maand uitgezette Grote Bierquiz van speciaalbieren-start up Beer in a Box en Metro. Lub was twee tellen sneller dan de nummer 2, Rubio uit Alkmaar en ook eerder met de quiz klaar dan de nummer 3, Leon uit Noordwijk. Dé bierkenner krijgt binnenkort zijn welverdiende prijs uit handen van de eigenaren van Beer in a Box, een biergerelateerd verrassingspakket ter waarde van 250 euro.

Growl, nondesju

Bier (waaronder speciaalbier) is superpopulair in ons land en daarom werd de Grote Bierquiz gemaakt. Ondergetekende verslaggever had slechts vier antwoorden goed en kreeg per mail van Beer in a Box de volgende opbeurende woorden: „Growl! Nondesju, zo’n bierquiz is hard werk.” En: „Jouw reis is net begonnen. Vanaf hier kan het alleen maar beter.” Tijd voor een telefoontje met iemand die het wel snapt, Christian Lub. Hij was namelijk bijna zesduizend andere quizdeelnemers de baas.

Christian Lub, de ongekroonde bierkoning.

Spreek ik met dé bierkenner van Nederland?

Het schijnt ja! Nee, dat had ik niet durven dromen, maar het is me toch maar gelukt. Hartstikke leuk, want ik win nooit wat. ’t Werd weleens tijd, haha.

Waarom heb je meegedaan?

Ik was in het ziekenhuis en zag de Grote Bierquiz in Metro staan. Ik dacht toen ‘laat ik het eens proberen’.

Vond je de vragen moeilijk?

Een paar vragen vond ik wel moeilijk maar niet allemaal. Ik kreeg gelijk door dat ik ze alle vijftien goed had, dus dacht ik ‘wie weet’… Ik geloof dat ik bij vijf vragen een beetje moest gokken hoor, dus ik heb wel een beetje mazzel gehad.

Een thuistappie ofzo?

Heb je enig idee wat er in het verrassingspakket zit?

Het is een behoorlijk bedrag, dus ik denk een thuistappie ofzo? En glazen? Ik laat me verrassen.

Houd je van speciaalbieren?

Soms, ik drink niet zo heel veel bier meer, haha. Van die hele zware bieren houd ik in elk geval niet, dat vind ik helemaal niks. Verder vind ik veel lekker! Als ik eentje moet kiezen: Peroni Nastro Azzurro.

Deelnemers

Feitjes over de bijna 6000 deelnemers aan de Grote Bierquiz.

• Twintig procent van de deelnemers is een vrouw.

• In Noord-Brabant en Zuid-Holland wonen de meeste mensen die een biergokje waagden.

• De populairste bieren onder de deelnemers: Tripel, IPA en pils.

