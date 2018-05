3 mei - Benzineprijs het hoogst sinds 2015

Zzp’ers zijn gelukkiger dan werknemers in loondienst. Dat blijkt uit recent onderzoek van PanelWizard in opdracht van online boekhoudtool Tellow. Fulltime zzp’ers beoordelen hun werksituatie gemiddeld met een 7,9. Een derde geeft zelfs een 9 of hoger.

Tevredener op alle onderdelen

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim duizend zzp’ers en werknemers in loondienst (een gelijke verdeling). Zzp’ers laten zien op alle onderdelen tevredener te zijn met hun werksituatie: ze zeggen vaker gelukkig te zijn met hun werk (85 procent tegenover 71 procent), vaker dagelijks plezier te beleven (83 procent tegenover 74 procent) en minder stress te ervaren (28 procent tegenover 39 procent). Daarbij zijn zzp’ers trotser op het werk dat zij doen (86 procent tegenover 73 procent). Overall beoordelen ze hun werksituatie dan ook met een 7,8 tegenover een gemiddeld rapportcijfer van een 7,4 van werknemers in loondienst.

Nooit meer een dienstverband

De cijfers laten daarnaast zien dat 81 procent het onwaarschijnlijk acht ooit weer terug te gaan in dienstverband. Nog eens 13 procent van de werknemers in loondienst overweegt serieus een stap naar het zzp-schap. Jochem Baars, oprichter van Tellow: ,,De geluiden rondom zzp’ers zijn in het verleden vaker negatief dan positief geweest. Dit terwijl zzp’ers juist trots zijn op hun leven als zelfstandige en het vrijwillige zzp-schap in trek is. De resultaten van het onderzoek spreken voor zich.’’

Vaker een droombaan

Hoewel zzp’ers minder vakantiedagen nemen dan werknemers in loondienst, geeft ruim 55 procent aan een droombaan hebben. Bij werknemers in loondienst is dit slechts 32 procent. De liefde voor het vak, de uitdaging en het beter kunnen combineren van werk en privé worden door ongeveer een kwart van de zzp’ers als andere redenen genoemd om als zelfstandige aan de slag te gaan.

Wat is Tellow?

Tellow is een boekhoudtool speciaal ontwikkeld voor zzp’ers. Doel is om ervoor te zorgen dat ondernemers geen zorgen meer hebben over de administratie, zodat zij als zelfstandigen dat kunnen doen wat zij het liefste doen met hun werk en met hun leven. Hier lees je meer over de missie van Tellow.

