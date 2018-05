Zieke kindjes interviewen spelers Feyenoord

De Giro d'Italia vertrekt vrijdag vanuit Jeruzalem en is daarmee de eerste grote ronde die buiten Europa komt. Belangrijker nog is dat er voor het eerst in 37 jaar een Nederlander zijn titel in een van de grote rondes mag verdedigen. Hoe gaat het met Tom Dumoulin en wie zijn de komende drie weken zijn belangrijkste uitdagers?

Tom Dumoulin

Hij bewandelde in aanloop naar de Giro precies dezelfde route als vorig jaar, maar het verliep allemaal net wat minder soepel voor de Limburger. Door materiaalpech en een valpartij kwam Dumoulin nog niet echt aan het rijden van een topklassering toe. In de Ronde van Abu Dhabi gooide hij uit frustratie zelfs zijn fiets weg. Na een hoogtestage met Team Sunweb-ploeggenoten Sam Oomen en Louis Vervaeke in de Sierra Nevada reed hij alleen nog Luik-Bastenaken-Luik. Daarin oogde hij toch een stuk sterker dan in 2017, dus wat dat betreft lijkt hij klaar voor zijn titelprolongatie.

Chris Froome

Het ging de voorbije maanden als het over Chris Froome ging heel vaak niet over fietsen, maar over 'astmapufjes'. Misschien wel daarom reed de kopman van Sky een paar iets kleinere koersen, dan hij normaal gesproken doet als hij zich voorbereidt op de Tour de France. Kleinere koersen of niet, winnen was er vooralsnog niet bij. Zouden de randzaken hem dan toch een beetje afleiden? Kan hij de focus en topvorm in Israël en Italië wel vinden, dan is hij gezien de sterkte van zijn ploeg topfavoriet. Wel heeft hij een probleem: hij is niet langer de beste tijdrijder van de klassementsrenners.

Thibaut Pinot

De belangrijkste uitdagers van Dumoulin reden twee weken geleden de Tour of the Alps. De winnaar was Thibaut Pinot. De Fransman behoort tot de beste klimmers en gaat ook steeds beter tijdrijden. De nummer vier van de voorbije Giro (op 1'17" van Dumoulin) heeft echter een zwakte en dat is dat hij niet altijd voluit durft te dalen, als gevolg van een zware valpartij in zijn jeugd. Op de soms smalle afdalingen in Italië kunnen goede dalers hem onder druk zetten.

Fabio Aru

Aru eindigde al twee keer op het podium van de Giro d'Italia, maar won de ronde van zijn eigen land nog nooit. Sinds zijn topjaar 2015 (toen won hij de Vuelta) lijkt hij moeite te hebben om in een rittenkoers constant te presteren. Toch zal de strijdlustige Italiaans kampioen met zijn aanvallen ongetwijfeld een grote rol gaan spelen.

Miguel Ángel López

Superman. Zo wordt Miguel Ángel López ook wel genoemd. De Colombiaan is namelijk in staat om de bergen werkelijk waar op te stormen. In de tijdrit zal hij proberen om de schade zoveel mogelijk te beperken om vervolgens in de berg toe te slaan. Dat er maar liefst acht aankomsten bergop zijn, zal hem dan ook enorm goed bevallen. Bovendien heeft hij na Froome met Astana waarschijnlijk de sterkste ploeg om zich heen.

