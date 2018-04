Nederlanders blazen jury Britain's Got Talent omver

Nog even nagenieten van Koningsdag doe je met Mustafa en Onur. De NS-conducteurs maakten er vrijdag in de trein een feestje van.

Reizigers in de trein naar Amsterdam vrijdag werden door de twee vrolijke conducteurs alvast opgewarmd voor Koningsdag. „We komen bijna aan op station Amsterdam Centraal. Zoals jullie weten is het Koningsdag. Daarom gaan we een mooi feestje vieren en nu het Wilhelmus zingen”, zwepen de twee de coupés op.

De actie van Mustafa en Onur was zeer geslaagd: sommige reizigers kijken wat verbaasd, maar een heleboel in het oranje gehulde feestvierders zingen het volkslied gezellig mee. Ook op social media regende het positieve reacties.

