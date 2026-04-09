Komen er tablets met softporno in de gevangenis? ‘Zelfs arme Nederlander betaalt dan mee’

Mensen die in de gevangenis zitten een tablet geven met daarop niet alleen educatie, maar ook entertainment zoals softporno. Is dat een goed plan? Victor Vlam, gisteravond opiniemaker in Nieuws van de Dag, vindt het bespottelijk.

Een tablet in de gevangenis was een plan van de Dienst Justitiële Inrichtingen en staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie en Veiligheid). Dit om het personeelstekort – dat voor het nodige entertainment moet zorgen – in de gevangenissen op te vangen. Dat er ook softporno op de tablets te bekijken is, moest bijdragen ‘aan de seksuele gezondheid van gevangenen’.

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt het maar niks, meldde RTL Nieuws gisteren. Het ministerie liet later weten dat het besluit over of dit landelijk ingevoerd moet worden, nog niet is genomen.

‘Gevangenis een hotel met tablet en softporno’

Volgens Nieuws van de Dag-opiniemaker Victor Vlam (zie de video boven het artikel) laat het plan voor de gevangenis vooral zien „dat we de kern van straffen uit het oog verliezen”. Hij vindt dat gevangenen in Nederland, als je het vergelijkt met het buitenland, in een soort hotel verblijven. „Het is te luxe, het is geen straf meer.” Vlam stelt dat een cel in de gevangenis groter is dan de gemiddelde studentenkamer. „Je hebt er ook nog televisie, medische zorg en activiteiten.”

En dan „ook nog eens een tablet met softporno erop”, foetert Vlam, die veel meer soberheid in de gevangenis verwacht. Presentator Thomas van Groningen vult nog aan: „Gevangenen kunnen Nieuws van de Dag er ook op kijken.” Wat Vlam al helemaal stoort is dat de samenleving er via belastinggeld aan betaalt. „550.000 Nederlanders leven onder de armoedegrens. Die mensen betalen dus mee aan de tablets van gevangenen. Symbolisch gezien vind ik dat ontzettend moeilijk te rechtvaardigen.”

