Update over boer Geert na zijn ernstige fietsongeluk: ‘Alleen ja en nee knikken, dat is het’

Het gaat niet goed met boer Geert, voormalig deelnemer aan tv-programma Boer Zoekt Vrouw. De populaire Groninger maakte onlangs een dramatisch fietsongeluk mee. In de Telegraaf-podcast Strikt Privé is vandaag een update over zijn gezondheid gegeven.

Boer Geert Krops deed in seizoen 2014/2015 mee aan Boer Zoekt Vrouw. Fans van de zoektocht naar de liefde op televisie zijn hem nooit vergeten. Boer Geert viel op door zijn enthousiaste toenadering van dames die het in hem zagen zitten. Het leverde hem voor altijd de bijnaam Geile Geert op, wat in zijn huidige situatie totaal niet meer grappig is.

Ongeluk boer Geert in Portugal

De voormalig boer, hij is nu 76 jaar, raakte vorige maand betrokken bij een ernstig fietsongeluk in de Algarve in Portugal. Hij werd onwel, kwam ten val en viel twee meter naar beneden. Boer Zoekt Vrouw-presentatrice Yvon Jaspers was flink geschrokken van het ongeval van boer Geert, vertelde zij in RTL Boulevard. „Je schrikt je natuurlijk kapot. Geert is zo’n sterke, energieke, vitale man. Het is toch alsof er een familielid iets overkomt. Toen het bericht binnenkwam, werd het alsmaar drukker op onze boerenapp. Ja, iedereen leeft gewoon vreselijk met hem mee.”

Moeilijke keuzes

De podcast Strikt Privé – te zien in de video boven dit artikel – heeft nu een update over boer Geert gegeven. Evert Santegoeds: „Op zijn 75ste heeft hij zijn bedrijf verkocht. Dan denk je ‘nou gaan we genieten’. En dan slaat tijdens de eerste dag van je vakantie het noodlot toe.”

Santegoeds meldt dat boer Geert inmiddels in een ziekenhuis in Emmen ligt. „Er wachten de familie moeilijke keuzes. Geert ligt niet in coma, maar bij bewustzijn helemaal verlamd zijn, is geen pretje. Dat je denkt dat je in een ander lichaam terechtgekomen bent.” Santegoeds’ gesprekspartner Jordi Versteegden: „Hij kan echt niks meer hè? Behalve ja en nee knikken, dat is het.”

