Gaat de AOW-leeftijd nou omhoog of niet? ‘Dit opent de deur om het tegen te houden’

De verhoging van de AOW-leeftijd de komende jaren – een van de plannen van kabinet-Jetten – was gisteren een heet hangijzer in de Eerste Kamer. Maar ook in SBS6-programma Nieuws van de Dag.

Gaat de AOW-leeftijd telkens omhoog met onze levensverwachting, of niet? Daar draait het om. Metro schreef eerder dat de AOW-leeftijd in 2054 dan op 70 jaar ligt. Verschillende kenners noemen dat ‘een historische fout’. De plannen zouden ook consequenties hebben voor jonge werknemers.

D66 verdedigt plan hogere AOW-leeftijd niet

Kabinet-Jetten heeft voor een hogere AOW-leeftijd momenteel nog geen meerderheid in de Tweede Kamer. Het plan is daar ook nog niet getorpedeerd. Gisteren kwam het onderwerp, in aanwezigheid van Rob Jetten, aan bod in de Eerste Kamer. Het kabinet moet afzien van het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten oplopen, vinden in elk geval PRO en BBB in die Kamer.

Maar ook Jettens eigen D66 verdedigde de verhoging van de leeftijd niet. D66-senator Paul van Meenen: „Ik zeg niet dat ik dit op tafel wil houden. Juist niet. Als we er afscheid van moeten nemen, dan liever vandaag dan morgen. Als je maar erkent dat het kabinet een poging doet om een probleem te signaleren en dat het kabinet bereid is om ook andere oplossingsrichtingen te verkennen.”

‘Coalitie moet z’n zaakjes op orde hebben’

Telegraaf-verslaggever Pim Sedee vindt dat de D66-uitspraak „de deur opent om de hogere AOW-leeftijd toch tegen te houden”. Je hoort het Nieuws van de Dag-gesprek in de video hierboven. Fleur Agema, voormalig PVV’er en ook in de studio aanwezig, vindt dat de oppositie niet met een alternatief hoeft te komen. „Want de coalitie heeft geen meerderheid en zal z’n zaakjes op orde moeten hebben. De oppositie kan op alles gewoon ‘nee’ zeggen.”

Dat laatste voor elkaar krijgen is moeilijk genoeg in de Tweede Kamer, maar in de Eerste Kamer al helemaal. D66, CDA en VVD hebben daar 22 van de 75 zetels. Voor elk plan heeft het 38 zetels voor een meerderheid nodig. Kabinet-Jetten is dan altijd afhankelijk van bijvoorbeeld PRO (voormalig GroenLinks-PvdA) met veertien zetels of BBB met elf zetels.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

