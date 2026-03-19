Dame van 73 ging voor de tweede keer in haar leven stemmen: ‘Vorige keer toen ik 18 werd’

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen ligt met ruim 54 procent wat hoger dan in 2022. Dat is mede te danken – zou je kunnen zeggen – aan een Rotterdamse op leeftijd. Zij ging voor de tweede keer in haar leven stemmen.

Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam beloofde te gaan abseilen van de Euromast als in Rotterdam meer mensen zouden gaan stemmen dan vier jaar geleden. Schouten heeft hoogtevrees, maar moet aan de bak: er kwamen in haar gemeente meer kiezers op het stemmen af.

14,3 miljoen Nederlanders konden gisteren naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ruim 54 procent van die 14,3 miljoen deed dat dus, tegenover 51 procent in 2022.

Wierd Duk ging nu wél stemmen, hij kon niet anders

Nieuws van de Dag wilde mensen wel een handje helpen, specifiek in Rotterdam, voor Carola Schouten. Overigens werd ook Telegraaf-opiniemaker Wierd Duk door het SBS6-programma thuis opgehaald om te gaan stemmen. Hij ‘vergat dat’ bij de afgelopen verkiezingen, dus Nieuws van de Dag belde bij hem aan. Je ziet de reportage hieronder.

‘Geen idee waar de stempas is’

In Rotterdam ging vier jaar geleden minder dan 31 procent van de inwoners stemmen. Dat was de laagste opkomst in heel Nederland. Verslaggever Pim Markering ging de straat op om wat meer Rotterdammers naar de stembus te krijgen. Een vrouw ging haar stem niet uitbrengen omdat ze geen idee had waar haar stempas was. Een jonge vent bedankte ook vriendelijk, hij vindt de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer belangrijker.

Wie wel ging: een Rotterdamse dame van 73 die ooit gestemd had toen zij 18 jaar werd en daarna nooit meer. Markering kon haar overhalen, zoals in de video boven het artikel te zien is. De vrouw heeft geen idee waarom ze daarna nooit meer ging stemmen. Maar nu, overvallen door de verslaggever: „Okay, we gaan ervoor.” En denkend aan Carola Schouten: „Dan springt ze misschien toch van de Euromast af.” „Poosie geleje hoor”, zegt de dame met mooie Rotterdamse tongval als ze eindelijk weer een vakje rood gaat kleuren. „Toch wel spannend.” De Nieuws van de Dag-man: „We hebben de democratie gered.”

