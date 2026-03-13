Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mirjam Bikker komt met nieuwe wet over gokken, ‘het kan zelfs tot de dood leiden’

Sinds online gokken in 2021 legaal is geworden, wordt een forse stijging in gokproblematiek waargenomen. Het is tijd voor maatregelen, vindt Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Het Tweede Kamerlid heeft samen met de SP een nieuwe (mogelijke) wet gepresenteerd. Bikker vertelde er gisteravond over in Nieuws van de Dag.

Ondanks dat de gokbedrijven zorg moeten dragen voor het voorkomen van kansspelverslaving, blijft gokken een groeiend probleem. Volgens Nieuws van de Dag zijn er sinds het genoemde jaar 2021 450.000 nieuwe gokkers bij gekomen. Het aantal mensen met problemen dat zich heeft aangemeld bij Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) ligt op ruim 114.000. De piek ligt bij twintigers en dertigers.

Dat gokken verslavend is weten we wel, maar erover praten is nog altijd een taboe, schreef Metro eerder dit jaar. Jan (42) praatte wel, in Metro’s rubriek Financiële Fout. Hij verspeelde binnen een jaar duizenden euro’s.

Jongeren zijn sinds corona gaan gokken

Dit moet stoppen, vindt Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Het is tijd voor duidelijke maatregelen middels een nieuwe wet over gokken. „Een wet die de problemen aanpakt die er op dit moment zijn. De onlinegokwet is er ooit gekomen om te zeggen: deze mensen zijn allemaal illegaal aan het gokken en nu gaan we er voor zorgen dat ze veilig kunnen gokken. Maar wat hebben we gezien? Sinds coronatijd zijn er duizenden en duizenden jongeren gaan gokken en diep in de problemen geraakt.”

Hoe dat komt? „Dan kom ik bij mijn wet”, legt Bikker uit. „Er is te veel reclame. Gokbedrijven krijgen boetes waar ze om lachen. Als je naar hun winsten kijkt, kun je zeggen ‘dat is ingecalculeerd bedrijfsrisico’. En we zien dat online goksites veel te traag op zwart gaan, omdat onze handhavingsinstanties daar niet goed voor kunnen zorgen. Daardoor storten duizenden mensen zich in de problemen. Bedenk goed dat als die mensen in de problemen zitten, dan zijn niet alleen zij dat, maar ook de families eromheen. Ik denk dat iedereen hier aan tafel en thuis zo’n verhaal wel kent.”

Veel hardere aanpak illegale goksites

Bikker werkte daarom aan een nieuwe wet, samen met de SP. „Het kabinet zegt al jaren er iets mee te gaan doen, maar het schiet maar niet op.” De nieuwe wet – je hoort er meer over in de video hierboven – gaat onder meer over het veel harder aanpakken van illegale goksites en dat het eerder genoemde Cruks-register beter werkt dan nu het geval is. Mensen die door Cruks niet meer kunnen gokken en toch weer de neiging krijgen, kunnen via illegale omwegen relatief eenvoudig toch weer een gokje wagen.

‘Suïcidale gedachten en zelfs suïcide’

Advocaat Benzi Loonstein, deskundige op ‘gokgebied’, geeft in Nieuws van de Dag aan in hoeverre mensen door gokken in de problemen raken. Hele vermogens worden verloren, er wordt gestolen en mensen raken er depressief van. Loonstein zegt ook: „Het kan zover gaan dat het tot suïcidale gedachten leidt of zelfs suïcide. Ik sta partners bij van mensen die zich van het leven hebben beroofd omdat ze geen uitweg meer zagen. Die partners komen dan bij mij met ‘ik wil hier iets mee’. Gokverslaving kan tot en met dood leiden, helaas.”

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

