Mentelity Angels strijden voor vergoeding voor drie beenprotheses: ‘Ook niet elke dag dezelfde schoenen aan’

Alle drie gaan zij door het leven met een beenprothese en samen – het komende half jaar – tref je ze in het land als de Mentelity Angels. Drie vrouwen, drie verhalen, één missie: namens de Bibian Mentel Foundation strijden Anouk, Manon en Sophie-Anne (onder meer) voor een vergoeding van de zorg voor drie beenprotheses per persoon. Metro vroeg hen naar de campagne met de naam Walking for Change.

Want ja, met hun – overigens prachtige – beenprotheses gaan deze fanatieke dames aan de wandel. Walking for Change werd zondag officieel afgetrapt, op de vijfde sterfdag van de onvergetelijke Bibian Mentel (zie kader). Anouk, Manon en Sophie-Anne wandelen om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen en zo een vergoeding door zorgverzekeraars voor drie beenprotheses per persoon voor elkaar te krijgen (nu is dat er één). Op 30 september willen de Mentelity Angels die handtekeningen in de vorm van een petitie aanbieden op het Binnenhof in Den Haag. Hopelijk, en ook een doeltje op zich, worden zij dan gevolgd door zoveel mogelijk andere mensen met een beenprothese.

🏂 Bibian Mentel Bibian Mentel was niet alleen een uitzonderlijk snowboarder (drie maal Paralympisch goud), maar vooral een grote inspiratiebron voor mensen met een handicap. Zij liet zien dat een lichamelijke uitdaging je niet hoeft te beperken in wat je kunt bereiken. Met die mentaliteit richtte zij de Bibian Mentel Foundation op, een stichting die zich inzet voor gelijke kansen voor mensen met een lichamelijke beperking. Mentel werd vele malen met kanker geconfronteerd, waaraan zij uiteindelijk stierf op 29 maart 2021. Bibian Mentel werd 48 jaar en anderen zetten haar mooie werk nu voort.

Twaalf uur snowboarden met een beenprothese

Dat vele lopen in het land moet lukken. De drie sportieve dames hebben er, als zij Metro via een videoverbinding spreken, een week Mentelity Games op zitten. Tijdens deze reis voor mensen met een lichamelijke uitdaging, gingen zij in Zwitserland de uitdaging aan om twaalf uur lang te snowboarden. Missie gelukt natuurlijk, zo zijn ze.

„Walking for Change is natuurlijk opgericht door de Bibian Mentel Foundation”, vertelt Manon. Eigenlijk kwam Ed ermee (directeur Edwin Spee, red.) Wij willen dat er verandering binnen het zorgsysteem in Nederland komt. Als je in politiek Den Haag iets wilt aanbrengen, heb je daar minstens 40.000 handtekeningen nodig. Daarmee hopen we dan op 30 september, de verjaardag van Bibian, het Binnenhof op te wandelen. Het liefst met zoveel mogelijk prothese-gebruikers.”

Angels met een beenprothese, even voorstellen

We stellen de Mentelity Angels even voor. De drie delen overigens niet alleen het feit dat zij meteen beenprothese door het leven gaan. Je kunt ze, juist door hun verhaal over de beenprothese, afzonderlijk via de Bibian Mentel Foundation boeken als spreker, merk-ambassadeur en model.

Manon Middendorp

Manon moest toen zij 17 jaar was haar been laten amputeren na een heftig auto-ongeluk met een vrachtwagen. Dat gebeurde op weg naar een vakantie in Frankrijk. Ze droeg eerst een beenprothese die vooral ‘zo echt mogelijk’ moest lijken. „Omdat ik niemand kende die hetzelfde had. Maar die Manon ben ik niet meer. Nu draag ik mijn zichtbare prothese met trots. Hij is geen beperking, maar een kracht.”

Sophie-Anne Onland

Sophie-Anne werd geboren met een linkerbeen dat 25 centimeter korter was dan haar rechterbeen. Jarenlang probeerde zij haar beenafwijking te verbergen. „Op mijn 20ste heb ik het pas geaccepteerd.” Dat laatste resulteerde in 2021 tot een opvallende glitterprothese als symbool van zelfacceptatie. Sophie-Anne hoopt hiermee elk verschil bespreekbaar te maken en zo te normaliseren.

Anouk Schonk

Anouk verloor een been, net als Manon, door een auto-ongeluk met een vrachtwagen. Dat is nog geen drie jaar geleden, ze was 21 jaar. Anouk verkeerde na de crash op de Ring van Antwerpen in levensgevaar, maar vocht om te overleven. Dat lukte, voordat het volgende intense proces begon: het accepteren van haar lichaam met één been. Inmiddels gaat zij door het leven met een in het oog springende gouden beenprothese. Anouk vertelde er deze maand nog over aan Metro’s collega’s van NSMBL.

Zorg doet moeilijk in welvarend Nederland

Anouk over Walking for Change: „Vijf jaar na het overlijden van Bibian Mentel vinden we dat er een nieuw statement gemaakt moet worden. Natuurlijk nog steeds vanuit haar naam.” Sophie-Anne: „Het idee van Bibian was eigenlijk altijd ‘gelijke kansen voor iedereen’ en die gelijke kansen kun je zo breed mogelijk trekken als je wil. Voor onze actie hebben we drie pijlers. Eén: gelijke kansen voor iedereen met een uitdaging. Twee: dat het VN-verdrag Handicap nageleefd wordt (volwaardige participatie van mensen met een beperking waarborgen, red.). En drie: drie beenprotheses vergoed in de basiszorgverzekering. Ik loop mijn hele leven al met een beenprothese en zie daardoor waar de Foundation nodig is. Je merkt dat zorgverzekeraars, ondanks het welvarende Nederland, moeilijk doen.”

Manon heeft door de Foundation sinds een paar jaar ook een waterprothese en een sportprothese. „Dat had ik vroeger niet, omdat de verzekeraar niet verzekert. Rolstoelgebruikers krijgen wel meerdere rolstoelen, dat gaat wat gemakkelijker. Gek, wat je wilt mensen toch juist in beweging houden en mobiel maken?” Manon en Anouk gingen, omdat zij bij een auto-ongeluk betrokken waren, een letselschadetraject in. Manon: „Ik heb nu twee keer een ander beenprothese gekregen, maar ik vind dat dat voor anderen in ons land ook moet gelden.” Anouk: „Voor mij is het allemaal nog nieuw en wist eerst ook niet beter dan dat ik een letselschadezaak had. Ik heb nu één beenprothese en ben nog erg aan het uitzoeken wat ik wil en welke potenties ik heb.”

Beenprothese door veel kinderen gedragen

De drie hebben Bibian Mentel niet persoonlijk gekend, maar wilden samen maar wat graag Mentelity Angels voor haar Floundation worden. Anouk: „Onder meer voor een stukje zichtbaarheid. Je ziet niet echt veel mensen met een beenprothese. Als wij niet in de hoofden van mensen komen, dan wordt het voor politiek Den Haag ook moeilijk om aan ons als doelgroep te denken. De ‘Angels’ geven aan dat bij het dragen van een beenprothese mensen vaak aan ouderen en ex-militairen denken. Sophie-Anne: „Maar het gaat ook om een grote groep jongeren. Kinderen hebben telkens nieuwe hulpmiddelen nodig. Als je bijvoorbeeld 6 jaar bent, dan ben je volop in de groei. Het is te vergelijken met andere kinderen die door de groei telkens nieuwe schoenen nodig hebben.”

Manon voegt toe: „Mensen vragen we weleens waarom ik drie benen nodig heb. Maar je hebt toch ook niet elke dag dezelfde schoenen aan om te gaan hardlopen, naar een gala of het zwembad te gaan?” Sophie-Anne treffend: „Tot een paar jaar geleden moest mijn vriend me zonder beenprothese letterlijk de zee in dragen. Ik wilde heel graag zelfstandig zijn, maar voelde me juist extra gehandicapt.”

Hier vind je de petitie van Walking for Change.

