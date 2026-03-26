Kabinet doet nog even niets aan hogere energierekening, bakkers ‘kunnen het niet aan’

Het kabinet kan nog niet zeggen wanneer het iets doet aan ‘onze’ hogere energierekeningen. Maatregelen zouden nodig zijn vanwege de economische gevolgen van de oorlog in Iran, vooral op het gebied van energie. We hebben er (straks) allemaal mee te maken. Nieuws van de Dag vroeg zich af wat het betekent voor een bepaalde beroepsgroep: de bakkers.

Dat het kabinet nu nog niets doet om de pijn van de energierekening iets te verzachten, werd gisteravond duidelijk gemaakt door minister Heleen Herbert (Economische Zaken, CDA). In de Tweede Kamer werd over de oorlog en de gevolgen daarvan voor onze portemonnee een debat gehouden. Herbert gaf wel aan dat het kabinet „mogelijke maatregelen in de grondverf zet”.

Dat we het merken, schreef Metro gisteren: ‘Huishoudens krijgen hogere energierekening en kans om over te stappen‘.

Energierekening wordt voor bakkers een probleem

Suzette Nesselaar van Nieuws van de Dag stapte gisteren een aantal bakkerijen in Arnhem binnen. Zij sprak met bakkers over de hoge energieprijzen. „Ik hoop dat de oorlog voor oktober wel opgelost is, anders hebben wij een probleem”, zegt bakker Jeroen Hilvers. Hij heeft voor zijn grote bedrijf gas voor een jaar ingekocht en kan nog even vooruit.

Hilvers en collega’s hebben de hoge energierekening door de oorlog in Oekraïne nog vers in het geheugen en ook nu branden de ovens natuurlijk niet vanzelf. Hilvers: „Toen steeg de gasprijs ontzettend en gingen we van 150.000 euro per jaar naar 8 ton.” Hij vindt het lastig: „Ik kan geen oorlog in Iran voorspellen, maar ben er wel van afhankelijk. Er zijn veel bakkersbedrijven gesloten, gewoon omdat ze dit niet meer aankunnen. Laat ons brood bakken en niet de energie voorspellen.”

