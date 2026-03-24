Johan Derksen: ‘Ik denk dat Trump Rob Jetten in een kinderbedje legt, in dat Witte Huis’

Premier Rob Jetten schuift in Washington D.C. aan bij een privédiner tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania en koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Johan Derksen vond daar in Vandaag Inside ‘iets van’.

Volgens de Amerikaanse ambassadeur in Nederland onderstreept het diner met Rob Jetten, de koning en de koningin de goede band tussen de twee landen. Het koningspaar is van 13 tot 15 april voor een werkbezoek in de Verenigde Staten. Willem-Alexander en Máxima overnachten dan in het Witte Huis. Jetten gaat ook.

Goede band Trump en het koningspaar

Trump en zijn vrouw verbleven rond de NAVO-top in juni vorig jaar bij het koningspaar. „Daar hebben ze een goede band gekregen. Het is nu onze beurt om wat terug te doen”, aldus ambassadeur Joseph Popolo afgelopen weekend in het televisieprogramma WNL Op Zondag.

‘Rob Jetten beleeft een sprookje’

In Vandaag Inside ging het gisteravond over Mark Rutte die president Trump van de VS volgens Johan Derksen „ingepakt heeft om hem bij de NAVO te houden”. Derksen, die je in de video hierboven hoort: „Hij heeft het ultieme bereikt met Trump in de kont kruipen en hem bij de koning laten logeren.”

Daarmee komt Derksen uit op Rob Jetten, die ook naar Donald Trump gaat. „Dadelijk mag hij (de koning, red.) op het Witte Huis logeren. En die Rob Jetten beleeft een sprookje. Die staat overal handjes te schudden bij camera’s en nu mag hij ook nog mee naar Trump. Ik denk dat Trump hem in een kinderbedje legt in dat Witte Huis.”

Derksen vindt overigens dat Rob Jetten het voor D66 „hartstikke goed heeft gedaan”. „Dat publiciteitsgeile”, daar is de nestor van Vandaag Inside dan weer minder over te spreken. „Daar word ik ziek van.”

