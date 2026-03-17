Bestuursvoorzitter Joodse school teleurgesteld over gesprek met Rob Jetten: ‘Kwam weinig uit’

Aanslagen op een Joodse synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, houden de gemoederen de afgelopen dagen flink bezig. Premier Rob Jetten voerde gisteren een gesprek met een aantal leiders van Joodse instellingen. Daar kwam maar weinig uit, was gisteravond in Nieuws van de Dag te horen.

Een van hen was Herman Loonstein. Hij is bestuurder van de in de nacht van vrijdag op zaterdag door een explosie getroffen Joodse school aan de Zeelandstraat in Amsterdam-Buitenveldert. De politie deelde gisteren online beelden van twee verdachten. Zij kwamen aanrijden op een scooter en plaatsten een explosief tegen een buitenmuur van de Joodse school.

‘Emoties over Joodse school kenbaar maken’

Loonstein, die ook advocaat is, doet zijn verhaal over het gesprek met Rob Jetten in Nieuws van de Dag. Hij is allesbehalve tevreden: „Uit het gesprek kwam heel weinig. Het was een teleurstellend gesprek.”

Presentator Thomas van Groningen wil uiteraard weten waarom. Loonstein: „Ik werd als bestuursvoorzitter van de Joodse school uitgenodigd. Als je door de premier wordt uitgenodigd, dan ga je daar naartoe. De verwachting is dat er dan iets serieus uitkomt. Bij de inleiding gaf Jetten aan dat we waren uitgenodigd in verband met wat laffe antisemitische gebeurtenissen in het land. Dat hij ons in de gelegenheid wilde stellen om onze emoties kenbaar te maken.”

Geen daden, maar woorden

„Toen heb ik hem duidelijk gemaakt”, gaat Loonstein verder, „dat ik niet kwam om emoties met hem te delen. Maar dat ik kwam om wat serieus te horen. Bovendien dat het niet gaat om laffe antisemitische daden, maar dat het gaat om terroristische aanslagen. En dat het een beetje de policy is, helaas, van de Nederlandse overheid, zoals wij het de afgelopen jaren en ook nu ervaren, om het allemaal te bagatelliseren. Dus dat het mij niet gaat om woorden, maar om daden: wat gaat de overheid doen om dit te voorkomen?”

Jetten zei dat hij Loonstein begreep. „En daar bleef het ongeveer bij.” Het hele gesprek met de bestuursvoorzitter van de Joodse school hoor je in de video hierboven.

