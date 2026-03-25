Deze stad is afval-aso’s zat en gaat voor nieuwe aanpak: felle bouwlampen erop en boa’s in burger

Kom jij net netjes je wekelijkse vuilniszak in de ondergrondse container afleveren, ligt de grond eromheen weer bezaaid met afval als verfblikken, zelfs een koelkast en gewoon losse trap. Het is een grote irritatie en de daders zie je natuurlijk nooit. In Amersfoort is men de zogeheten afval-aso zat.

De stad gaat anonieme afvaldumpers die hun rotzooi naast containers ‘pleuren’, om het zo maar te zeggen, aanpakken. Om het tegen te gaan zet de gemeente Amersfoort felle bouwlampen neer. Boa’s in burger komen er naast.

Gedumpt afval kost de grote steden miljoenen om het op te ruimen, schreef Metro al eerder.

Afval op straat betekent muizen en ratten

Verslaggever Pim Markering van Nieuws van de Dag ging gisteren in Amersfoort de straat op om poolshoogte bij het afval te nemen. Je ziet zijn reportage in de video hierboven. Het gaat om een specifieke wijk in de gemeente, Liendert.

„Ernstig, er lopen hier muizen en ratten”, zegt een Amersfoortse over het afval dat niet op de goede plek is achtergelaten. En als de ondergrondse container vol is? „Eén buurman zet zijn vuilniszak netjes in de schuur, de rest pleurt het er gewoon naast.” „Zonde van de omgeving”, vindt een man. „We zitten hier bij zo’n mooi natuurgebied.” In een boom hangt een vuilniszak, van ‘verdieping zoveel’ naar beneden gegooid. Op straat lijkt iedereen het wel eens te zijn, maar ondertussen zij er toch afval-aso’s die er blijkbaar anders over denken.

Of men vindt dat felle bouwlampen en boa’s in burger gaan helpen? Dat hoor je in de video hierboven.

