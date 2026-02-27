Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vrouw twijfelt niet na hack bij Odido: ‘Nieuw abonnement, want ik ben al jaren klant’

De hack bij Odido waarbij gegevens van honderdduizenden klanten op straat zijn komen te liggen, wordt al dagen besproken. Zo ook gisteravond in Nieuws van de Dag, nadat de provider bekendmaakte geen losgeld te willen betalen aan cybercriminelen. Het programma ging ook de straat op om te vragen wat ‘mensen ervan vinden’. Er kwam een misschien wel wat verrassend antwoord.

Dat Odido de cybercrimelen (Shinyhunters heet de groep) geen losgeld betaalt, had als consequentie dat gegevens van 275.000 klanten inmiddels op het dark web zijn beland. Odido wil zich niet laten chanteren. Shinyhunters zegt de komende zestien dagen nog veel meer gestolen gegevens van Odido-klanten naar buiten te brengen. Deskundige Sander Schaepman sprak erover in Nieuws van de Dag, je hoort hem in de video hierboven.

Metro schreef vanmorgen hoe je zelf kunt checken of je gegevens zijn buitgemaakt door hackers.

73 procent van de mensen snapt Odido wel

Nieuws van de Dag hield gisteren een peiling met de vraag: vindt u dat Odido er goed aan heeft gedaan door niet te betalen? 73 procent van de deelnemers aan de peiling is het met Odido eens: laat je niet chanteren door dit soort boeven. 16 procent vindt dat de knip wel getrokken moest worden, 11 procent heeft geen mening.

Verslaggever Suzette Nesselaar ging de straat op om wat reacties van klanten te horen. Een eerste vrouw heeft inderdaad een abonnement, maar: „Ik lig er nu nog niet wakker van.” Ze vindt het goed dat er niet is betaald. Een stel is op weg naar een Odido-winkel, maar niet vanwege de hack. „We gaan een nieuwe telefoon halen”, zegt de man. Zijn vrouw of vriendin: „Een nieuw abonnement ja, we zijn al zoveel jaren klant. Ik ga niet weg.” De wederhelft weer: „Moet je criminelen betalen?” Een andere man denkt dat Odido het geld beter in betere beveiliging kan steken: „Dat ze de volgende keer niet weer gehackt worden.”

