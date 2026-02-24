Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Premier Rob Jetten belt op eerste dag met Zelensky van Oekraïne en dat betekent wat

Rob Jetten heeft al enkele uren na zijn aantreden als premier van ons land gebeld met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Het geeft aan wie de opvolger van Dick Schoof belangrijk vindt.

De premier verzekerde Zelensky dat Nederland Oekraïne onverminderd blijft steunen. Jetten en Zelensky hebben afgesproken elkaar snel te ontmoeten, heeft de Oekraïense president de D66’er gemeld. De twee spraken onder meer over luchtafweerraketten en benodigdheden voor de energievoorziening, de zaken waar Oekraïne het dringendst om verlegen zit.

Het kabinet van Rob Jetten werd gisteren beëdigd. Met zijn ministers en staatssecretarissen en koning Willem-Alexander poseerde hij op het bordes van Paleis Huis ten Bosch voor de traditionele foto. Niet lang daarna belde Jetten met Zelensky. Het is vandaag precies vier jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Hier lees je een reeks Metro-artikelen die sindsdien over de oorlog zijn verschenen.

Wie Jetten als eerste belt geldt als een aanwijzing

Welke buitenlandse collega een nieuwbakken regeringsleider als eerste bezoekt of belt, geldt als een aanwijzing van wie en wat hij of zij belangrijk vindt. De nieuwe regeringscoalitie en ook het afgezwaaide kabinet verzekerden de afgelopen maanden al dat Oekraïne op Nederland kan blijven rekenen.

Rob Jetten, die het account ‘Minpres’ heeft overgenomen van Dick Schoof, deelde zijn gesprek met Zelensky gisteren op X:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Morgen is het vier jaar geleden dat Rusland de grootschalige invasie van Oekraïne begon. Oekraïne strijdt dagelijks voor vrijheid. En de strijd in Oekraïne gaat over de veiligheid van heel Europa. Op mijn eerste dag als premier belde ik met president @ZelenskyyUa, om hem ervan… pic.twitter.com/xEoMxZeL2h — Rob Jetten (@MinPres) February 23, 2026

Op zijn eerste volle werkdag neemt Jetten deel aan een overleg met de leiders van andere landen die Oekraïne willen blijven beschermen. Hij belt volgens zijn woordvoerder vanmiddag in voor een videovergadering van de Coalitie van Bereidwilligen, op de kop af vier jaar na de frontale Russische inval.

Zelensky spreekt dankbaarheid uit

De bijeenkomst, met zo’n 35 Oekraïne-bondgenoten, is het eerste internationale overleg van de nieuwe minister-president. De Coalitie van Bereidwilligen wil Oekraïne na een vredesregeling met ‘veiligheidsgaranties’, bijvoorbeeld met het versterken van het Oekraïense leger en ook met buitenlandse troepen, helpen beschermen tegen Rusland. Met de vergadering op de vierde ‘verjaardag’ van de oorlog willen ze volgens ingewijden vooral symbolisch hun steun onderstrepen.

Zelensky sprak tegen Jetten opnieuw zijn dank uit voor alle Nederlandse hulp. Ook het vredesoverleg en het belang van veiligheidsgaranties zouden zijn besproken. „Ik ben de premier dankbaar voor zijn aandacht voor Oekraïne vanaf de allereerste dag van zijn ambtstermijn.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties