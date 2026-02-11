Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kabinet snijdt in sociale zekerheid: ‘In anderhalf jaar tijd wordt het systeem gesloopt’

Zowel werkenden als mensen zonder werk maken zich grote zorgen over de plannen van het nieuwe kabinet. Vooral als het gaat om het mes dat diep snijdt in de sociale zekerheid, meldde Nieuws van de Dag gisteravond. In de tv-studio schoof voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie daarom aan en op straat werd de mening van Arnhemmers gevraagd.

„Mensen zijn zich kapot geschrokken”, zegt presentator Thomas van Groningen over de plannen rond sociale zekerheid van de komende coalitie D66, CDA en VVD. In drie punten: het treft werkenden voor hun inkomen, wie werkloos wordt heeft straks „nog maar recht op twaalf maanden WW” en we moeten fors langer doorwerken tot ons pensioen.

Het genoemde nieuwe kabinet is overigens compleet en bestaat uit deze ministers en staatssecretarissen.

Mail door plannen over sociale zekerheid ontploft

Bij vakbond De Unie (‘voor werk en inkomen’) staat de telefoon sinds de plannen over de sociale zekerheid bekend zijn, roodgloeiend. Reinier Castelein: „En de mail is ontploft. Vakbonden zijn niet hip en gaan dat ook nooit worden, maar dat dat gebeurde is een unicum. De grootste marketingmachine voor de vakbond zit nu in Den Haag.”

Wat leeft er vooral over sociale zekerheid, of misschien wel sociale onzekerheid? Castelein: „Het ergste is dat mensen ineens zien wat er gebeurt. Dat hele sociale vangnet dat we naoorlogs de sociale zekerheid noemen, is de komende kabinetsperiode in één klap weg. Er wordt natuurlijk gezocht naar een aantal dingen, onder andere Defensie en ook voor klimaat. De uitkering gaat met 20 procent omlaag, de premie gaat ook omlaag en vervolgens worden de lasten ergens anders verzwaard om de boel wel te kunnen betalen.” Je hoort Casteleins hele verhaal, die vreest „dat de sociale zekerheid in anderhalf jaar tijd wordt gesloopt”, in de video hierboven.

Mensen in Arnhem over de kabinetsplannen

Nieuws van de Dag vroeg de mening over het onderwerp aan mensen op straat in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Daar is de financiële druk nu al gemiddeld hoog. De meningen zijn uiteraard niet representatief, maar hier zijn er een paar. „Niet te hard snijden, belachelijk allemaal”, vindt een man op leeftijd. „Mensen hebben het al moeilijk genoeg in deze tijd.”

Een vrouw: „Voor mij betekent het ook dat ik erop achteruit ga. Ik heb een uitkering, dat wordt alleen maar moeilijker. Nu redden we het nog wel, we zijn met z’n tweeën, maar het wordt goed uitkijken wat je allemaal gaat doen.” Ze maakt zich zorgen, vooral als het gaat om (de kosten van) de zorg: „Je wordt ouder, gaat wat meer mankeren en moet wat vaker hulp hebben van een of andere instantie. Dat gaat je allemaal geld kosten.”

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties