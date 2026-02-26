Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Johan Derksen ziet in debat over AOW iets ‘dodelijks’ voor Wilders: ‘Maar hij scoort ook’

Johan Derksen bekeek het eerste debat van kabinet Rob Jetten aandachtig en richtte zijn blik daarbij zeker ook op Geert Wilders. Hij zag iets positiefs bij de PVV’er in de oppositie, maar ook iets ‘dodelijks’.

In de Tweede Kamer ging het gisteren tijdens het regeringsverklaring-debat over de verhoging van de AOW-leeftijd en dus gingen talkshows op tv er vol op in. Eerst in Nieuws van de Dag op SBS6, later ook bij Vandaag Inside op RTL 4. Een Kamermeerderheid lijkt vandaag, als ook Rob Jetten voor het eerst als premier aan het woord komt, richting ‘verzachte AOW-plannen‘ aan te sturen. Terug naar de tekentafel op initiatief van SGP en Groep Markuszower, werd het gisteren ook genoemd.

Dat is dodelijk voor Wilders, vindt Johan Derksen

„Dodelijk voor Wilders”, vindt Johan Derksen in Vandaag Inside, „dat zijn weglopers aanschuiven”. Derksen zegt ook (je ziet hem in de video hierboven): „Ik denk dat als die vakbonden het hard gaan spelen en met stakingen beginnen, dan is dat een slechte start hoor voor zo’n kabinet.”

Geert Wilders weigert mee te gaan met de wens van zijn voormalige vriend Gidi Markuszower (hij verliet de PVV onlangs), die wil samenwerken om tot een ander AOW-plan te komen. „In geen honderdduizend jaar”, zei Wilders, die zo’n motie niet gaat steunen. „We gaan niet voor verzachting. Als wordt gezegd dat we morgen de boodschappen 10.000 euro duurder maken en ze gaan naar de heer Makuszower. En ze zeggen: ‘Okay, we doen geen 10.000, maar 5000.’ Staat u dan te juichen? Wij niet.” Markuszower vindt op zijn beurt dat Wilders op deze manier voor de Nederlander niets bereikt.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

‘Echte PVV-stemmers hebben genoten’

Markuszower kon in de Kamer heel wat zeggen, ziet Johan Derksen. „Bij de PVV was iedereen monddood. Maar Wilders heeft hier wel weer gescoord. Ik denk dat die echte PVV-stemmers weer van hem genoten hebben. Die is wel weer aan het opkrabbelen, denk ik.” Toch nog een harde toevoeging: „Hij schiet er niks mee op en als hij in een kabinet zit, schiet Nederland er niks mee op.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties