Na gigantisch datalek Odido: dit wil je meteen doen als je klant bent

Klanten van Odido werden gisteren opgeschrikt door een enorme cyberaanval bij de provider. Persoonsgegevens, zoals namen, adressen en bankrekeningnummers, maar ook paspoort- en rijbewijsnummers, zijn van miljoenen accounts buitgemaakt. Wat kunnen de klanten doen?

In Nieuws van de Dag vertelde cyber-expert Dave Maasland gisteravond over de aanval op de telecomprovider. Hij geeft ook tips (je ziet hem in de video hierboven). Presentator Thomas van Groningen: „Mogelijk zijn gegevens van 6,2 miljoen klanten gelekt.”

Hack Odido van ongekende omvang

Dave Maasland over ‘hoe schokkend’ de cyberaanval op Odido is: „Het wel vrij uniek. Er zijn wel vaker datalekken, maar niet van deze omvang. Dan lekt er weleens een naam uit, een e-mailadres, een wachtwoord. Maar nu heb je echt een combinatie. Als je nu mevrouw Jansen opbelt namens de bank bijvoorbeeld en je zegt: mevrouw, dit is uw bankrekening, hier woont u, dit zijn uw gegevens… Dat is natuurlijk ontzettend geloofwaardig. De kans dat deze gegevens misbruikt worden, is vrij groot.”

Expert Maasland weet nog niet wie achter de aanval op Odido zit. Wat hem betreft kan het net zo goed een groep mensen als een eenling op een zolderkamer zijn.

Wat kunnen klanten van Odido doen?

Als je klant bent van de provider, wat zou je dan nu meteen moeten doen? Maasland: „Iedereen zegt ‘je moet alert zijn’. Dat snap ik, maar dat moet je altijd zijn. Ik zou even voorzorgsmaatregelen nemen. Stel die dubbele beveiliging in op je e-mail. Want mocht je toch slachtoffer worden, dan heb je daar in ieder geval een slot op. Op dubbelzoveilig.nl, een website van de overheid, kun je zien hoe je dat moet doen. Zet vooral die digitale voordeur dicht.”

