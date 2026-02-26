Deel dit artikel: Share App Mail Pin

AOW heet hangijzer in eerste debat kabinet Jetten: ‘Dan komt die wet er helemaal niet’

Premier Rob Jetten weet nog niet wat het nieuwe plan voor de verhoging van de AOW-leeftijd wordt. Dat meldde hij gisteravond laat na een debat over de regeringsverklaring. In Nieuws van de Dag ging het uren eerder ook over de AOW.

Jetten over de toekomst van de AOW-leeftijd: „Daar heb ik een goede minister en staatssecretaris van Sociale Zaken voor”, zei de D66-premier na de eerste termijn van het debat over zijn regeringsverklaring. Als volgens een eerste plan de AOW mee schuift met de levensverwachting, dan zou die in het jaar 2054 op 70 jaar liggen.

Veel kritiek op plan AOW van kabinet Jetten

Tijdens het debat van gisteren bleek dat een Kamermeerderheid wil dat ‘de regeling rond het verhogen van de AOW-leeftijd wordt verzacht’. Vanuit de oppositie kwam veel kritiek op het verhogen van de AOW-leeftijd. Die moet zoals eerder gemeld een-op-een meestijgen met de levensverwachting. Nu is dat nog acht maanden per jaar dat we langer leven.

De SGP en Groep Markuszower kwamen nog voordat ze zelf gesproken hadden met een voorstel om het kabinet opnieuw naar het plan te laten kijken en de AOW-leeftijd minder te laten stijgen. Alle andere oppositiepartijen waren tegen, maar het voorstel lijkt vandaag een nipte meerderheid te krijgen. PVV hoort daar niet bij. Geert Wilders wil de AOW-plannen helemaal van tafel en steunt het voorstel van SGP en Markuszower „in geen honderdduizend jaar”. „Handen af van onze AOW”, vindt Wilders.

Eerste keer Jetten als premier

Het was Rob Jettens eerste debat als premier. „Je ziet dat de coalitie en oppositie ook op zoek zijn: hoe kunnen we samenwerken?” Volgens hem „smaakt het naar meer”. Jetten komt vandaag aan het woord in het debat en geeft dan antwoord op de gestelde vragen.

Nieuws van de Dag besprak de AOW-discussie gisteravond ook (je ziet het in bovenstaande video vanaf minuut 2:22). Financieel verslaggever Martin Visser zegt onder meer: „Als de hele oppositie zegt: we doen helemaal niks, dan komt die wet er natuurlijk gewoon niet. Zo simpel is het.” Visser over het debat: „De AOW is opnieuw, net als de vorige keer bij het coalitieakkoord, een van de grote blikvangers. Het is ook wel het dossier waarop we misschien kunnen zien hoe deze coalitie denkt dat ze gaan onderhandelen.”

