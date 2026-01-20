Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bram Moszkowicz vindt werkwijze van het incassobureau niet kunnen: ‘Het zijn cowboys’

Als je boetes of bekeuringen niet betaalt, kunnen bedragen door het inzetten van een incassobureau flink oplopen. Voor bij commerciële incassobureaus gaat het er streng aan toe. „Cowboys”, noemde Bram Moszkowicz deze bedrijven gisteravond in Nieuws van de Dag. De jurist en opiniemaker geeft ook een tip.

Neem de nieuwe bedragen voor verkeersboetes in 2026. Die kun je maar beter op tijd betalen, wil je niet nog meer ‘de Sjaak zijn’. Een commercieel incassobureau komt namelijk met forse verhogingen (en druk om te betalen) op de boete die je toch al hebt.

Verontwaardigde Nederlanders dienden vorige week een massaclaim in tegen het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), juist vanwege die verhogingen. Hoe dat zit lees je in dit Metro-artikel.

‘Incassobureau dreigt met maatregelen die niet kunnen’

Wie niet kán betalen of het door eigen schuld nalaat, krijgt dus een (commercieel) incassobureau op z’n spreekwoordelijke dak. Bram Moszkowicz in Nieuws van de Dag: „Er is nieuwe wetgeving in 2024 gekomen die de niet van overheidswege incassobureaus een beetje aan banden worden gelegd. Wat gebeurt er namelijk heel vaak? Er zijn veel cowboys in dat metier. Met andere woorden: die dreigen met maatregelen die ze niet kunnen nemen. Bijvoorbeeld een beslag, dat kan een incassobureau niet nemen. Daarvoor moet je bij een deurwaarder zijn.”

Die bureaus bellen je ook op verschillende momenten, weet Moszkowicz. „Dat is niet de bedoeling. Dreigende taal, manieren die niet kunnen in Nederland. Je zou kunnen zeggen: fijn dat die wet er is. Maar dan moet je hem wel handhaven. Dat gebeurt niet.”

Wat kun je doen?

Bram Moszkowicz legt uit wat je kunt doen als je met dergelijke praktijken in aanraking komt. „Die mensen kunnen naar de Inspectie gaan. De Inspectie kan dan een bezoek brengen aan zo’n incassobureau, zo’n cowboy, en die kan boetes opleggen. Die kan er ook voor zorgen dat zo’n incassobureau niet meer aan het werk kan.”

Presentator Pim Sedee stipt aan dat genoemde mensen met de rug tegen de muur staan en misschien wel helemaal niet in staat zijn om naar de Inspectie te gaan. Moszkowicz weer: „Daarom zeg ik ook dat je moet beginnen met je eigen wetgeving te handhaven.” Hij vindt ook dat we in Nederland af moeten van de no cure no pay-basis die voor incassobureaus geldt. „Als ze niks binnenhalen, dan verdienen ze er ook niks aan. Op het moment dat ze wel wat binnenhalen, dan krijgen ze daar een percentage van. Daar zou je eens vanaf moeten. En mensen moeten ergens bij terecht kunnen, namelijk bij die Inspectie.”

