Zo mooi ziet het noorderlicht eruit als je het filmt vanuit de ruimte

Nee, het noorderlicht ziet er vanuit de ruimte niet zo uit als op de foto van dit artikel. Maar zo mooi als in de bijbehorende video wel.

De indrukwekkende beelden zijn geschoten vanuit het ISS-ruimtestation (waarin overigens ook een Nederlandse robotarm te vinden is). Vanuit dat station kan het noorderlicht uitstekend in beeld worden gebracht. De beelden zijn gemaakt tijdens de terugreis naar aarde. De terugkeer was noodzakelijk vanwege een medische situatie van één van de aanwezigen aan boord.

Noorderlicht gefilmd op weg naar aarde

Dat het noorderlicht zo kon worden vastgelegd, is dan in ieder geval nog een voordeel te noemen. Vier bemanningsleden van het internationale ruimtestation zijn gisteren teruggekeerd op aarde, een maand eerder dan gepland. Hun vaartuig is, hangend aan parachutes, in de Grote Oceaan bij de Amerikaanse staat Californië geplonsd. De ruimtevaarders werden naar het vasteland gebracht.

De vier bemanningsleden zijn Mike Fincke (58) en Zena Cardman (38) uit de Verenigde Staten, de Rus Oleg Platonov (39) en de Japanner Kimiya Yui (55). Zij zaten sinds begin augustus in het ISS. Over de medische situatie van één van hen is verder niets bekend gemaakt.

De laatste keer dat het noorderlicht in Nederland echt goed te zien was, was in november.

