Minderheidskabinet komt eraan: ‘Het volk wordt belazerd’ en ‘het wordt een chaos’

De leiders van D66, VVD en CDA gaan vandaag op zoek naar steun voor hun beoogde minderheidskabinet. PVV en JA21 zullen dan, met samen 35 zetels op zak, in de oppositiebanken moeten zitten. Wat vinden mensen daarvan? Nieuws van de Dag peilde de meningen op straat.

Als eerste zijn vijf kleinere fracties vanmiddag uitgenodigd om langs te komen bij informateur Rianne Letschert, Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA). De fractievoorzitters van 50PLUS, JA21, Forum voor Democratie, DENK en BBB komen langs om te praten over het beoogde minderheidskabinet. De VVD had graag JA21 nog in het kabinet gehad, maar daar ging D66 niet mee akkoord. D66, VVD en CDA bezetten samen in de Tweede Kamer 66 zetels, ze komen er tien te tekort om een meerderheidscoalitie te vormen.

Wat vindt ‘de straat’ van een minderheidskabinet?

Verslaggever Suzette Nesselaar van Nieuws van de Dag ging gisteren de straat op met de vraag: wat vindt u van een minderheidskabinet? Totaal niet representatief natuurlijk, maar het is altijd aardig om wat meningen te horen. Voelt met name de rechtse kiezer zich wel vertegenwoordigd? Nesselaar stelde haar vraag in Lelystad.

‘Gewoon een meerderheidskabinet’

„Ik voel me gewoon belazerd”, is het eerste wat een man zegt. „De volgende keer denk ik toch: hoe moet je dan stemmen?” Een andere meneer ziet het niet zitten: „Volgens mij wordt het een chaos. Dat wordt weer een kabinet van een jaartje of zo.” Een dame uit Lelystad vindt ook dat „het volk wordt belazerd”. Een man van middelbare leeftijd vindt dat het sleutelen aan een minderheidskabinet moet stoppen. „Er moet gewoon een meerderheidskabinet komen, hoe dat er ook uit ziet. Die kunnen beslissingen nemen, die kunnen problemen oplossen, want die zijn er genoeg. Het is al jarenlang geklungel en er gebeurt niks.”

Je hoort alle meningen in de video hierboven.

Reacties