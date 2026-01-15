Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Inwoners laten meedenken over bezuinigingen? ‘Bang dat het een wassen neus is’

Gemeenten in ons land staan, door Den Haag, bezuinigingen te wachten. We hebben het dan over 2028. Moeten inwoners alvast meedenken over hoe daarmee om te gaan? In gemeente Gooise Meren gaat dat gebeuren. Nieuws van de Dag vroeg aan inwoners of zij dat zien zitten.

Politiek Den Haag geeft Nederlandse gemeenten dit jaar en in 2027 nog lucht, maar daarna volgen bezuinigingen. Er komt, zo is in Nieuws van de Dag te horen, minder financiële steun uit de landelijke politiek in 2028, maar meer taken moeten worden uitgevoerd. Bezuinigen op zorgtaken en ambtenaren zomaar op straat zetten mag niet, dus zal er minder geld gaan naar bijvoorbeeld bibliotheken en sportclubs.

Op Prinsjesdag werd al duidelijk wat er door bezuinigingen zou gaan gebeuren met ‘onze portemonnee’.

Inwoners maken keuzes voor bezuinigingen

Mark Marshall, wethouder van financiën in het Noord-Hollandse Gooise Meren, vertelt over burgers die meedenken met bezuinigingen: „We staan voor een complexe opgave doordat het Rijk ons veel minder geld geeft.” Hij dacht met zijn college: ‘Laten we we eens kijken wat de inwoners vinden, welke keuzes zouden zij maken?’ De gemeente heeft een tool ontwikkeld: „Met schuifjes en ze hadden een budget, waarbij keuzes echt moesten worden gemaakt om onder de streep sluitend te zijn.”

Verslaggever Pim Markering vroeg op straat wat mensen uit Gooise Meren daarvan vinden. Je hoort de reacties in de video hierboven. „Heel goed”, zegt een man, „dat is uitstekend”. Een dame ziet het anders: „Mag ik zeggen dat ik bang ben dat het een wassen neus is?” „Symboolpolitiek?”, is de tegenvraag. „Ja, beetje wel.” Een andere vrouw vond het moeilijk: „Als je A kiest, dan valt B meteen af.”

