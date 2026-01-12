Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Generaal legt uit waarom Trump Groenland wil hebben: ‘Het Westen is nu wakker’

De Amerikaanse president Donald Trump zegt graag „op de makkelijke manier” een deal te willen sluiten over Groenland. „Maar als we het niet op de makkelijke manier doen, dan doen we het op de moeilijke manier.” In WNL op Zondag legde generaal Han Bouwmeester gisteren op een duidelijke manier uit waarom Trump steeds feller tegen Groenland wordt en het enorme eiland wil inlijven.

Bouwmeester, brigadegeneraal bij Defensie, stond in WNL op Zondag als een schoolmeester met een stok voor een kaart om uitleg te geven. Zo wees hij op de plaats van Groenland: als je het op een wereldbol bekijkt, ligt het als het ware tussen Amerika/Canada en Rusland in. Normaal kijken we anders, zegt de generaal. „Dan maken we een kaart en de wereld plat.” Russische raketten leggen een veel kortere weg richting Amerika af dan je eerst denkt („niet van oost naar west, maar over het poolgebied”). Dat weet Donald Trump natuurlijk als geen ander.

Groenland ligt heel strategisch

„Dan zie je pas goed hoe strategisch de ligging van Groenland is”, tikt Bouwmeester met zijn stok aan. Die eventuele raketten komen eerst over Groenland. „De laatste 25 jaar is Rusland erg bezig met alles wat er in dat Arctische gebied gebeurt. We zien nu dat het Westen, Amerika en Europa, ook eindelijk wakker geschud worden. Er is namelijk een veiligheidsissue, maar er zijn ook economische belangen. We zien dat landen die rond de Noordpool liggen, zich eigenlijk steeds meer gebied willen toe-eigenen.”

👎 Het gevoel in Groenland Politieke partijen in Groenland hebben zich in een gezamenlijke verklaring uitgesproken tegen dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump. „We willen geen Amerikanen zijn, we willen niet Deens zijn, wij willen Groenlanders zijn”, schrijven de vijf partijen. De verklaring is zowel ondertekend door de vier regeringspartijen als de enige oppositiepartij, Naleraq.

Russische militairen op ski’s

Je ziet in de video hierboven ook dat Bouwmeester met gekleurde stippen aanwijst waar Rusland militaire locaties heeft en waar NAVO-eenheden zich bevinden. „Daaruit blijkt dat er maar één klein vliegveld is, in het noorden van Groenland, waar Amerikanen zitten. Waar überhaupt de NAVO zit, met een vaste locatie.”

De generaal gaat verder nog in op de vloot van Rusland, nucleaire onderzeeërs en 60.000 Russische militairen die getraind zijn om op te treden in het poolgebied („met ski’s”).

Metro’s lezerscolumnist André Vermeulen liet zijn licht ook op Donald Trump en Groenland schijnen. Hij noemt het ‘wetteloos imperialisme‘.

WNL Op Zondag kun je terugkijken via NPO Start.

