Chantal Janzen dacht even ‘dat er geen hond op The voice of Holland af zou komen’

The voice of Holland keert vanavond na vier jaar terug op tv. RTL stopte in 2022 met de talentenjacht na meerdere verhalen over grensoverschrijdend gedrag. Presentatrice Chantal Janzen is blij met de terugkeer van de show op tv en vindt het niet meer dan normaal dat The voice onder een vergrootglas ligt. Haar angst dat niemand meer wilde meedoen, was snel weg toen vierduizend zangers en zangeressen zich aanmeldden.

The voice of Holland belandde in januari 2022 in een negatieve achtbaan toen Tim Hofman met zijn programma BOOS de misstanden achter de schermen aan het licht bracht. Er speelden onder meer grensoverschrijdende zaken rond orkestleider Jeroen Rietbergen en coach Ali B. Dat gebeurde toen een seizoen op televisie bezig was. The voice werd toen van de buis gehaald.

Vanavond is The voice of Holland op RTL 4 terug. Ilse de Lange, Willie Wartaal (De Jeugd van Tegenwoordig), Suzan & Freek en Dinand Woesthoff (Kane) zijn de nieuwe coaches.

Veel veranderd bij The voice of Holland

Ondanks de controverse denkt Chantal Janzen niet dat The voice of Holland blijvend besmet is. Tegen persbureau ANP: „Dat woord gebruiken we niet. Er is ontzettend veel gebeurd en ik vind het, met de stappen die er zijn gezet, niet meer dan normaal dat het programma onder een vergrootglas lag en nog steeds ligt. Ik kan niet meer dan hopen dat mensen het weer zullen omarmen. Het ligt in ieder geval niet aan de kandidaten of aan hoe we het hebben gemaakt.”

Volgens Janzen zijn er duidelijke maatregelen genomen en is er achter de schermen het nodige veranderd. Toch is niet alles anders. „In de praktijk, voor ons als presentatoren, is diezelfde fijne sfeer gebleven”, zegt ze.

App-berichten kunnen nooit worden gewist

Chantal Janzen was vanmorgen ook op de radio over The voice of Holland te horen (net als het hele gesprek in de video boven dit artikel). De presentatrice vertelde in De Coen & Sander Show bij JOE dat ze tevreden is over de veranderingen achter de schermen. Zo is één-op-één contact tussen coaches en talenten niet meer mogelijk. Communicatie verloopt uitsluitend via een speciale app, waarin berichten niet gewist kunnen worden en altijd inzichtelijk blijven.

Martijn Krabbé

Janzen had het vooral bij de start van de opnames niet gemakkelijk. „Ik vond het moeilijk en dat had vooral te maken met mijn goede collega en vriend Martijn (de ernstig zieke Martijn Krabbé, red.). Omdat je dan, ja ik denk dat jullie dat gevoel heel goed kennen, als je al lang samen doet en dan ineens staat die niet naast je. Die zat gelukkig op dat moment lekker warm thuis, maar dat hoort gewoon niet zo en dan is het leven even heel stom. Maar daarna, gelukkig, dat voelden we allemaal en dat spraken we uit naar elkaar. En daarna was het toch gewoon weer heel fijn dat dit mooie programma weer doorgaat. Dan is het gewoon een mooi format.”

The voice of Holland ‘niet voor niks van de buis geweest’

Over de veranderingen bij The voice of Holland en wat zij daarvan merkt zegt Janzen: „Wat we er van merken, dat is natuurlijk veel ingewikkelder gecompliceerd dan als ik het nu even uit de doeken doe. Maar wat ik het belangrijkste vind, een van de beste dingen, is dat je het vier ogen principe hebt en dat je nooit alleen meer bent met een talent. Er is ook geen een-op-een contact meer via de app.”

Ze vreesde nog even dat er ‘geen hond’ op de nieuwe audities zouden afkomen. „Maar toen waren er meer dan vierduizend aanmeldingen. Dan moet je nog kijken, zit er wat bij. Dat stelde mij gerust. Toen dacht ik, oké, we gaan ervoor. Let’s go. Het is ook voor al die mensen die dit heel graag dit wilden. En er zijn wat mensen bij die al eerder met The voice hebben meegedaan. Dus dat vind ik ook een goed teken, vind ik mooi.”

The voice of Holland is vanaf vanavond (16 januari) op vrijdagavonden om 20.01 uur op RTL 4 te zien. Terugkijken kan op Videoland.

