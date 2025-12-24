Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Museum vindt kerst te wit en te koloniaal: ‘Naast de kerstman moeten er kerstvrouwen komen’

Een museum in Engeland vindt Kerstmis te wit en te koloniaal. In een statement noemt het de kerstman ‘een problematisch sprookje waarin een witte man kinderen beoordeelt op goed en fout gedrag’. Belachelijk, vond opiniemaker en jurist Bram Moszkowicz gisteravond in Nieuws van de Dag.

De mening over de kerstman en Kerstmis werd deze week in Britse media geuit door Brighton and Hove Museums. Het was nog eens anders nieuws dan de kans op een witte kerst of de kou die we de komende kerstdagen in ons land gaan beleven. In Nieuws van de Dag vindt Bram Moszkowicz dat „het artikel uitademt dat je, net als bij Sinterklaas en Zwarte Piet, afscheid moet nemen van je cultuur”.

Naast de kerstman ‘moeten er ook kerstvrouwen komen’

Wat zegt het artikel over de kerstman dan precies? De opiniemaker heeft het „voor de grap even opgeschreven”. „De kerstman moet worden beschreven als een van de vele wintercadeaugevers. Dus die mag je niet meer als zodanig benoemen. De kerstman moet leren over andere culturen in plaats van ze te beoordelen. Het stout-braafidee moet worden geschrapt omdat het te westers zou zijn. Meerdere kerstvrouwen moeten er komen, dus er moeten niet alleen mannen zijn. En, nou komt ie, de elfen moeten worden gelijkgesteld aan de kerstmannen, want die worden gediscrimineerd. Als laatste: een koloniaal narratief van dominantie moet worden losgelaten.”

‘Traditie in ere houden’

„Toen brak mijn klomp”, voegt Moszkowicz zelf over de gedachte over kerst en de kerstman toe. „Eigenlijk zegt men: alles wat oud is, is fout. Alles wat wit is ruikt naar ongelijkheid of kolonialisme of whatever. Het is merkwaardig, want het is een museum. Een museum zou toch moeten uitdragen dat je de traditie in ere wil houden. Je kijkt naar oudere dingen in principe.”

Het museum reageerde gisteren met het feit dat het stuk al in 2023 is opgeschreven. „Het is gezond als we een keer met een andere blik naar onze tradities kijken.” Om zelf een oordeel te vormen: je ziet het hele onderwerp over de kerstman in de video hierboven.

