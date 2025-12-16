Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Annemarie van Gaal: ‘Mensen met een uitkering kunnen arbeidsmigranten vervangen’

Het aantal arbeidsmigranten moet volgens politieke partijen, die bezig zijn een kabinet te vormen, omlaag. Maar ja, die mensen zorgen voor het invullen van heel wat banen. Wat opiniemaker Annemarie van Gaal betreft moeten Nederlanders met een uitkering eerder aan de slag.

Wie een uitkering heeft, kan best de gaten die arbeidsmigranten op banengebied achterlaten, opvullen. Die mening gaf Annemarie van Gaal gisteravond in Nieuws van de Dag. De opiniemaker ging eerder dit jaar ook op het onderwerp uitkering in. De ondernemer en columnist vond toen dat er in plaats van een uitkering een basisinkomen van 1200 euro moest komen. „En daarna weer snel werken.”

‘Uitkering door slechte knieën? Dan kun je elders terecht’

Nederland telt volgens Van Gaal bijna een miljoen arbeidsmigranten. Ze vullen banen in de landbouw en bouw tot aan de zorg en horeca. Als een nieuw kabinet dat aantal niet meer wil, zal er iets moeten gebeuren. Ze zegt: „Naast die miljoen arbeidsmigranten hebben we heel veel mensen met een uitkering.” Daarvan zijn er zo’n 800.000 met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Van Gaal: „Die willen wel werken, het wordt ze alleen zo moeilijk gemaakt. Ze krijgen een uitkering en alles wat ze bijverdienen, als ze nog wat kunnen werken, moeten ze opgeven bij het UWV. Het is een enorm lastige administratieve procedure en wordt verrekend met de uitkering. Er is geen enkele motivatie om te gaan werken, laat staan om promotie te maken.”

En dus? Van Gaal: „Als jij afgekeurd bent vanwege, ik noem maar iets, je knieën, dan snap ik dat je geen stratenmaker kunt zijn. Maar er zijn wellicht tal van andere plekken waar je wel op je plek bent.” Dat laatste wordt volgens de opiniemaker dus niet gestimuleerd, vertelt zij verder in de video die je hierboven kunt zien.

