Zorgen om campagnes als ZARA met magere modellen: ‘Botten zijn voor de honden’
Body positivity was de modewereld enige tijd een groot goed. Maar is er een stap teruggezet? Het populaire kledingmerk ZARA heeft onlangs een campagne offline moeten halen. Modellen waren te mager en zagen er ongezond dun uit. Presentatrice Sylvana IJsselmuiden uit haar zorgen in Nieuws van de Dag.
In het SBS6-programma (je ziet de video hierboven), zei presentator Thomas van Groningen gisteravond: „Terug in de tijd, merken willen hun modellen ‘gewoon’ weer maatje 32. ZARA moest een modecampagne offline halen, toen de Britse reclamewaakhond ASA het merk tot de orde riep. De vraag rijst: wat is ongezond dun en waar ligt de grens?”
Sylvana IJsselmuiden over ZARA en magere modellen
Sylvana IJsselmuiden was in de Nieuws van de Dag-studio. De Friezin werd in 2020 door FHM uitgeroepen tot ‘Mooiste Vrouw van Nederland’. Reclames als die van ZARA baren haar zorgen: „Ik vind dit echt wel zorgelijk. We gaan eigenlijk weer helemaal terug naar waar we ooit zo hard tegen hebben gevochten. Dat moet gewoon niet kunnen.” Van magere modellen naar „gewoon normale modellen”, wil IJsselmuiden ermee zeggen.
‘Dit zijn eetstoornissen, crash-diëten’
Ze vervolgt: „We zijn terug bij abnormaal, ongezond. Dit zijn eetstoornissen, crash-diëten, Ozempic.” Nieuws van de Dag laat wat ZARA-foto’s zien en Telegraaf-verslaggever Wierd Duk knikt: „Dit is ongezond dun, dit is gewoon mager.” IJsselmuiden: „Ja, we houden van vlees. Botten zijn voor de honden.”
De presentatrice stelt dat in de modewereld veel modellen aan een eetstoornis lijden. „Wat ik er zo slecht aan vind: het is ten eerste ongezond voor de modellen. Maar een nog veel groter probleem: het is een voorbeeldfunctie. Meiden kijken hier naar op.” Wat er dan gebeurt bij campagnes als die van ZARA? „Dan komen er nog meer eetstoornissen, negatieve zelfbeelden en onzekerheden.”
Metro schreef onlangs over het tv-programma Pointer, dat lange wachtlijsten voor mensen die aan een eetstoornis lijden aan de kaak stelde. Presentator Jos de Groot daarover: „Lang wachten kan je dood betekenen.”
