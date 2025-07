Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Boa’s zijn geen slimme mensen, die moet je behandelen als langzame peuters’

Ach, die boa’s. Die ‘politieogen van de wijk’, daar was nogal eens iets om te doen. Je kunt er natuurlijk ook een film over maken en dat is gebeurd. Bad Boa’s, met en van Jandino Asporaat, is vanaf vandaag op Netflix te zien.

Dat gedoe om die boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) stamt vooral uit de coronatijd. Je weet wel, ze moesten bijvoorbeeld in de gaten houden of je in het park wel op anderhalve meter afstand zat om zo het virus niet te verspreiden. Daar hadden wij koppige Hollanders vaak geen zin in en daarom kreeg het gros van de boa’s in die tijd te maken met agressie. Schrijver en columnist Özcan Akyol zei op tv op een gegeven moment: „Als je niks kan, word je boa.”

Bad Boa’s moet ons vooral vermaken

Wellicht is teruggrijpen op het coronagedoe wat overdreven, maar dan weet je weer even hoe het er met de beroepsgroep in ons land voorstaat of -stond. Bad Boa’s is namelijk vooral ’ter vermaak’. Metro bekeek de komedie voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Vier acteurs zochten we ook op om ze een reeks This or That voor te leggen. In de video boven deze Blik op de Buis zie je de koppels Jandino Asporaat (links) en Werner Kolf en Rian Gerritsen van Luizenmoeder en Voetbalouders (links) met Florence Vos Weeda.

Boa’s als totale tegenpolen

Netflix noemt Bad Boa’s een rollercoaster vol humor, vriendschap en actie, recht uit het hart van Rotterdam-Zuid, waar de film zich afspeelt. Die boa’s zijn Ramon (Jandino Asporaat) en Jack (Werner Kolf, die je misschien kent van Patser). Ramon is een echte boa, het type dat in zijn dromen ‘er is nog hoop’ zegt tegen bankovervallers en dan de held wordt. In werkelijkheid deelt hij boetes uit aan bejaarden als zij hondenpoep niet opruimen. Jack is juist een roekeloze ex-rechercheur die na een heftig incident bij de boa’s wordt geplaatst. Zéér tegen zijn zin in, zul je begrijpen, en dan moet ie nog door stomme wijken fietsen ook. Met een helm op.

Zo wordt, we keren weer even terug naar het begin, de toon over boa’s ook in deze film wel even gezet. Jacks overplaatsing wordt gezien als degradatie (‘het laagste’) en op straat neemt bijna niemand het duo serieus. Een politiechef (Romana Vrede) zegt zelfs: „Boa’s zijn geen slimme mensen. Die moet je behandelen als langzame kleuters.” En later: „Echt gênant, dit is opgelost door een boa.”

Geen slechte hufters, maar…

De twee boa’s blijken na verloop van tijd meer gemeen te hebben dan verwacht. Dat heeft dan weer te maken met een moord op een dierbare die beiden van dichtbij hebben gekend. Ze beginnen een zoektocht naar de dader, waarbij Ramon en Jack zich ontpoppen tot bad boa’s. Niet omdat het nou van die slechte hufters zijn, maar wel omdat ze hun neus in recherchezaken steken.

🎬 Zeer behoorlijke cast Voor Bad Boa’s is een zeer behoorlijke en veelzijdige cast bijeen gesprokkeld. Naast de al genoemde acteurs zijn onder meer Mark Rietman (leuke rol!), Juliette van Ardenne, Stephanie van Eer, Ferdi Stofmeel, Ergun Simsek, Teun Kuilboer (goed op dreef), Victoria Koblenko, Yannick Jozefzoon, en Nazmiye Oral te zien. Leuk is het ene minuutje van Richard Groenendijk in een horeca-wagentje. Zijn plat-Rotterdams is heerlijk („halló ruk en trek!”).

Een redelijk rustige Jandino

Is Bad Boa’s een film om van de bank te rollen? Nou nee, prima anderhalf uur vermaak als je even niets te doen hebt, dat eerder. Pijn in je buik ga je van deze film echter niet krijgen. De humor is soms van het niveau: „De drie regels bij een observatiepost: signaleren, registreren en…?” „Eeeh… masturberen?” Maar er zit ook best aardige humor in hoor, daar niet van.

Jandino Asporaat, de bekende snelkookpan uit de succesvolle Bon Bini Holland-films (Metro sprak hem daar eerder ook over), is als Ramon een vaak redelijk rustig persoon. Da’s ook weleens fijn. Hoe de twee collega’s als tegenpolen naar elkaar toe groeien, is een aardig gegeven (net als een kart-achtervolging door Rotterdam, duim omhoog daarvoor). Maar of boa’s uiteindelijk nou écht aardig neergezet worden… Oordeel zelf, zullen we hierbij zeggen. Zo ‘bad‘ zijn ze wat Metro betreft uiteindelijk niet.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Bad Boa’s is vanaf vandaag (11 juli) exclusief op Netflix te zien.

