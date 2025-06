Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In beeld: aanval Israël op nucleaire doelen in Iran, Nederlanders ter plekke krijgen advies

Bij aanvallen van Israël op Iran van afgelopen nacht zijn minstens acht doden en vijftig gewonden gevallen, bericht de Iraanse staatstelevisie. Zeker 35 van de gewonden zouden vrouwen en kinderen zijn. Een aantal beelden van de aanvallen kun je hierboven zien.

Al die vijftig gewonden zijn opgevangen in een ziekenhuis in Teheran. Mogelijk zijn er ook in andere ziekenhuizen nog gewonden. Iran, dat in april zelf een aanval op Israël uitvoerde, meldde eerder ook de dood van twee militaire leiders en zes nucleaire wetenschappers.

Aanval Israël ‘op nucleaire faciliteiten’, reactie Iran

Israël, waar de Nederlandse kapitein van het ‘Gaza-schip Madleen’ nog vast blijft zitten, zei dat de aanvallen gericht waren op militaire en nucleaire faciliteiten in Iran. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) stelt dat de Iraanse autoriteiten de VN-organisatie op de hoogte houden over het stralingsniveau. Dat zou nog stabiel zijn.

Het Iraanse staatsoliebedrijf verklaart dat er in elk geval geen schade is aan oliebedrijven. De Israëlische krijgsmacht meldt dat Iran reageerde op de grote Israëlische aanval door zo’n honderd drones op Israël af te sturen. De Israëlische luchtafweer zou bezig zijn om die te onderscheppen. Premier Netanyahu zei dat de Israëlische bevolking mogelijk langere tijd in schuilkelders moet verblijven.

Advies aan Nederlanders in Iran

Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept naar aanleiding van de aanval van Israël op Iran Nederlanders in de regio op hun vrienden en familie te laten weten hoe het met hen gaat. In een bericht op X adviseert het ministerie ook het nieuws goed in de gaten te houden en de instructies op te volgen van lokale autoriteiten.

Wie hulp nodig heeft, krijgt het advies contact op te nemen met de reisorganisatie of reisverzekeraar. „Of neem contact op met contactcenter Nederland Wereldwijd van het ministerie van Buitenlandse Zaken.” Ook krijgen mensen het advies zich aan te melden voor de Informatieservice van Buitenlandse Zaken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Hoeveel Nederlanders in Iran zijn, weet het ministerie van Buitenlandse Zaken niet. Voor Nederlanders in het buitenland geldt geen registratieplicht, zegt een woordvoerder van het ministerie. Voor Iran is het reisadvies overigens al jaren rood, wat betekent dat Buitenlandse Zaken mensen adviseert er niet heen te reizen. „Het is er te gevaarlijk”, aldus het ministerie in het reisadvies. Of er Nederlanders in Iran het ministerie om hulp hebben verzocht, zoekt de woordvoerder nog uit.

Reacties