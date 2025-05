Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman: ‘Tijdens dodenherdenking hoeft premier niet stil te staan bij Gaza’

Staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman (BBB) vindt dat premier Dick Schoof vanavond tijdens de Nationale Dodenherdenking niet hoeft stil te staan bij Gaza. Volgens hem is de herdenking bedoeld voor iets anders: stilte en bezinning, niet voor politiek debat.

„Wat mij betreft hoeft Schoof niet stil te staan bij Gaza. Er is elke dag aandacht voor wat er in Israël en Gaza gebeurt,” zei Tuinman zondag in WNL Op Zondag op NPO 1 tegen Rick Nieman. Hij wijst erop dat er wereldwijd meerdere humanitaire rampen plaatsvinden die weinig aandacht krijgen. „De Rohingya’s worden aangepakt, de Oeigoeren in China, moslimminderheden. Er zijn een hele hoop plekken waar we aandacht aan zouden moeten besteden.”

Stilte tijdens dodenherdenking

Toch gaan er steeds meer stemmen op om tijdens de herdenking op de Dam óók stil te staan bij Palestijnse slachtoffers. Sommigen roepen zelfs op tot verstoring. Dat raakt Tuinman. „Zo’n oproep doet mij pijn aan mijn hart,” zegt hij. „Die twee minuten, dan moet het gewoon in heel Nederland stil zijn.”

Tuinman sprak zaterdag zelf tijdens een herdenking in Altena. Daar pleitte hij voor meer mentale weerbaarheid in de samenleving. Niet alleen door als individu voorbereid te zijn, bijvoorbeeld met een noodpakket, maar ook door als buren naar elkaar om te kijken.

Hij gaf een persoonlijk voorbeeld: „Een gezin met drie kinderen bij mij in de buurt. Vader is brandweerman, moeder werkt in het ziekenhuis. Als het fout gaat, zijn beide ouders weg. Daarom heeft een gepensioneerd echtpaar aangeboden in geval van nood op die kinderen te passen.”

Weerbaarheid trainen

Volgens Tuinman moeten we weerbaarheid trainen, iets wat hij thuis zelf ook doet. „Probeer maar eens een keer 24 uur zonder stroom te zitten. Wij hebben het ook wel eens gedaan met mijn eigen kids.”

Op de vraag of Defensie zich niet te veel bezighoudt met bangmakerij is Tuinman helder: „Bangmakerij? In de jaren dertig waren we niet bang. Toen hebben we niet geïnvesteerd in onze krijgsmacht en daar hebben we de prijs voor betaald. Het enige wat het ons nu kost is wat pijn in de portemonnee, en daar blijft het dan bij.”

Voor Tuinman is één ding duidelijk: op 4 mei moet het tijdens de dodenherdenking stil zijn. Politieke discussies kunnen, maar niet op dat moment.

