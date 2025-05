Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Songfestival: Israël zwaait naar Palestijnse demonstranten, maar doet ook aangifte

Het Eurovisie Songfestival is met een openingsceremonie officieel begonnen. In het Zwitserse Bazel zwaaide de inzending van Israël naar Palestijnse demonstranten, maar dat was niet het enige wat tussen ‘Israël-Palestina’ gebeurde.

De Israëlische songfestivaldelegatie gaat namelijk aangifte doen tegen een pro-Palestijnse activist die een dreigend gebaar maakte richting zangeres Yuval Raphael (haar ‘walk on’ tijdens de openingsceremonie en het zwaaien kun je in de video hierboven bekijken). De man maakte een gebaar alsof hij zijn keel doorsneed toen hij een tijdje met de tram meeliep waarin de artiest zat, melden lokale en Israëlische media.

Het heeft allemaal te maken met de oorlog die gaande is tussen Israël en Hamas.

Incident Israël en Palestijn tijdens tramrit

Beelden van het incident, die gemaakt zijn in de tram, werden gisteren gedeeld via sociale media. Een lid van de Israëlische delegatie zegt tegen het Israëlische medium Ynet dat de aanwezigheid van demonstranten dreigend en onaangenaam aanvoelde. „Op een gegeven moment maakte een van hen een gebaar alsof hij zijn keel doorsneed. Dat was voor ons de druppel.”

🕺 Claude genoot wel van opening Songfestival Claude, de Nederlandse inzending, heeft enorm genoten van de openingsceremonie van het Eurovisie Songfestival. In Basel werden hij en zijn medekandidaten door duizenden mensen onthaald tijdens een parade door de stad. Aan het einde wachtte hem nog een marathon interviews geven voor de massaal uitgelopen pers. „Ik heb al veel rode lopers gezien maar dit is wel andere koek”, lachte Claude in gesprek met persbureau ANP. „Het is veel, maar je krijgt er ook heel veel energie van. En ik hou heel veel van cultuur en van verschillende talen. Dus het is heel grappig om na elk gesprekje weer met iemand anders uit een heel ander land te praten.”

Gespannen sfeer bij Songfestival

Naast de Israëlische act zaten in dezelfde tram ook de deelnemers van Duitsland, Kroatië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Volgens lokale media leek de sfeer in de tram buitengewoon gespannen, met name op de Mittlere Brücke, toen de demonstranten naast de tram liepen en er zelfs voor gingen staan.

Tijdens de openingsceremonie vond een grote parade door de stad plaats waarin de songfestivaldeelnemers in trams door het stadscentrum werden vervoerd. Langs de route stonden veel pro-Palestijnse activisten en wemelde het van de Palestijnse vlaggen.

De halve finales van het Songfestival zijn morgenavond (met Claude namens Nederland) en donderdag. De finale is zaterdag.

