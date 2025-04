Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo kun je op Koningsdag pareltjes scoren op de vrijmarkt, aldus een taxateur

Heb je je rommelzolder al helemaal leeg getrokken voor de vrijmarkt op Koningsdag? Of ga je er juist op uit om een mooi koopje te scoren? Goed idee, want dat kan best een lucratieve bezigheid zijn, bleek gisteravond in Nieuws van de Dag.

Niet iedereen zit overigens te wachten op Koningsdag, schreef Metro deze week al. Wat heet: heel wat Nederlanders vinden het best als het oranjefeest wordt geschrapt. Ondertussen gaan miljoenen landgenoten natuurlijk wel vól voor de Koningsdag zaterdag. Vele feesten, maar vooral ook de vrijmarkt lonkt. Metro zette daarvoor al (ver)kooptips op een rij.

Duur schoteltje op de vrijmarkt

Taxateur Jeroen Zoetmulder gaf in Nieuws van de Dag op SBS6 gisteravond tips als het om de vrijmarkt gaat. Hij stond eens voor een kleedje waarbij een verkoper 5 euro voor een schoteltje vroeg. Da’s best een fors bedrag voor zo’n eenvoudig verkooppunt op de vrijmarkt op Koningsdag, horen we je denken. Zoetmulder zegt echter, wijzend op het serviesstuk: „Dit zal 150 tot 200 euro waard zijn.”

Ga jij zaterdag op de vrijmarkt op zoek naar een onvervalst pareltje? Bekijk dan de video met de taxateur. Zoetmulder schudt een paar aardige tips uit zijn mouw. Als verzamelaar kwam hij, naast dat schoteltje, ook een horloge in de originele verpakking tegen. Hij moest een tientje betalen, maar het bleek ook al veel meer waard…

